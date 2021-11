– Vi må kalle en hjullaster for en hjullaster

Hvem: Line Halsnes (40)

Hva: Illustratør og forfatter

Hvorfor: Er nominert til Brageprisen for boka Tøffe maskiner

Hei, gratulerer med nominasjon til Brageprisen! Hvordan føles det?

– Det er veldig, veldig stas, og en stor ære. Jeg ble veldig overrasket, den kom jo ut nå i august, men det er veldig kult at en maskinbok for de minste ble sett.

Hva får en voksen dame til å skrive barnebok om maskiner?

– Jeg er ikke så voksen, ikke egentlig, hehe. Men jeg er maskininteressert og har vokst opp på gård med en far som er maskiningeniør. Nå bor jeg på gård igjen med en samboer som skrur mye på maskiner.

Hvorfor valgte du å skrive boka?

– Etter at jeg fikk sønnen min, så hadde jeg en idé om at det fantes mange maskinbøker, men så gjør det jo egentlig ikke det. Jeg føler den mangler, og at det er et marked for det – særlig for gutter som liker mekking, men også jenter. Så da ville jeg lage den ultimate boka for de minste, som skulle være helt riktig. Hvor man kaller en hjullaster for en hjullaster.

Hva tenker sønnen din om boka?

– Han synes det er veldig stas. Lille Even (3) har vært min største medkonsulent. Jeg viser han oppslag og han peker og så videre, og han kan selvsagt forskjellen på hva en traktorgraver, en hjullaster og en dumper er. Man skal ikke undervurdere de små, og trangen deres til å lære.

Vil du inspirere til større interesse for maskiner?

– Ja, det er litt folkeopplysning rett og slett. Jeg mener alle har godt av å lære seg om maskiner, så denne boka ble til for at både voksne og barn kan lære noe. Men jeg vil si at den maskininteressen særlig fanger de aller minste.

Når startet du som forfatter og illustratør?

– Jeg begynte i 2008, da jeg flytta til Oslo og var helt fersk. Jeg jobbet lenge som illustratør innenfor design, og frilans med magasiner og reklame. Så startet jeg å skrive og første bok kom i 2012. Jeg har skrevet to skjønnlitterære bøker, men det jeg liker aller best er å lage faktabøker, og formidle det til barn og voksne.

Hva inspirer deg mest?

– Det er vel selve livet, alt som skjer rundt og utenfor der jeg bor. Mange av maskindelene som boka handler om ligger på gården vår, eller så har naboen dem. Jeg blir også inspirert når jeg er ute og reiser, sånn som nå. Det satt en morsom mann i kafeen her i stad, så kanskje det blir en bok om han.

Ja, du er i Trøndelag nå. Jeg forstår at du også er interessert i elger?

– Ja, jeg turnerer med Den kulturelle skolesekken for øyeblikket. I fjord kom jeg ut med boka Skogens konge, og den er jeg på skolebesøk for å holde foredrag om nå. Elgen står jo støtt her i Trøndelag.

Tilbake til maskiner. Har du en favorittmaskin?

– Gravemaskinen, for den har så mange muligheter. Det er så mange ting du kan feste foran på armen til gravemaskinen, så den er definitivt tøffest.

Og så noen faste spørsmål: Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Todde Galompen, som handler om en tegning av en hest som ble til en virkelig hest. Jeg husker ikke hvem som har skrevet den, men den er veldig bra.

Hva gjør deg lykkelig?

– Hva er lykke da? Kanskje å jobbe med en idé som knoter litt, å klare å finne vendepunktet i historien, eller finne løsningen på et problem.

Hvem var din største barndomshelt?

– Batman og Robin, de var mine actionhelter.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Jeg burde kanskje demonstrert litt oftere – men da jeg var liten var jeg med i en demonstrasjon mot at en jordbruksskole i bygda skulle legges ned.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Akkurat nå skulle jeg gjerne stått fast i heisen med en dinosaurekspert. Jeg holder på med en bok om dinosaurer nå, og det er mange ting jeg lurer på, så den heisen kunne godt stått en stund.

