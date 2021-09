– Hvis noen ber meg gjøre standup på direkten, kommer jeg til å spy

Hvem: Arianrhod Engebø (27).

Hva: Programleder for P3-programmet «Studio P3».

Hvorfor: Skal være programleder for P3aksjonen, hvor fire programledere sender 100 timer live radio fra et glassbur, og må gjennomføre diverse utfordringer til inntekt for Plan Norge.

Hei, Arianrhod! I fjor ble det mye styr etter at Martin Lepperød hang etter to kroker i huden i ryggen. Skremmer det deg litt at det var der nivået lå i fjor?

– Det gjør jo det litt. Jeg har jobba med P3aksjonen i tre år tidligere, men som videojournalist. Da har jeg fått med meg at det er mye sjukt som blir planlagt uten at programlederne vet det. Jeg vet ikke om jeg trenger å toppe Martin i fjor, men jeg vet at jeg får gjennomgå uansett. Jeg både gruer og gleder meg, det blir gøy, men det blir også skummelt.

Er det liksom litt status å være en av de fire programlederne i P3aksjonen? Blir du hun kule i kantina?

– Jeg vet ikke helt. Etter at nyheten om at jeg skal være programleder kom ut i dag, har jeg hatt mange forskjellige samtaler. Noen synes det er gøy og gleder seg til å følge med, mens andre sier de aldri ville sagt ja selv. For min del handler det ikke om status, men at det er et spennende prosjekt med morsomme utfordringer til meg selv og folka rundt meg, samtidig som vi tjener inn masse penger til en superviktig sak.

Var det en selvfølge for deg å si ja til programlederjobben?

– Jeg sa ja med en gang, jeg. Jeg vet at man skal pushe grenser og gjøre mye loka, men man har jo muligheten til å legge ned noen veto.

Jaha, hva slags veto har du lagt ned? Hvor går grensa for hva du er villig til å gjøre?

– Det eneste jeg har lagt ned veto på er å barbere vekk øyenbrynene. Jeg har ikke så mange vanlige frykter, som høyder, edderkopper og slanger, som kunne vært lett å utfordre meg på. For meg er sosialt ukomfortable situasjoner det verste.

De fire programlederne for årets P3aksjon: Martin Lepperød, Henrik Fearnley, Adelina Ibishi og Arianrhod Engebø. (Jonas Jeremiassen Tomter )

Som hva da?

– Hvis noen ber meg gjøre standup på direkten, kommer jeg til å spy. Jeg hadde blitt så nervøs at jeg ikke tror det hadde gått, jeg blir stressa bare av å snakke med deg om det nå.

Kan man nekte på direkten, da?

– Det vet jeg faktisk ikke, men folk har jo betalt for å se meg gjøre hva enn det er, så hvis vi har samla inn himla mye penger for det, så vil jeg jo ikke backe ut.

Hvilken rolle tror du at du tar i gjengen?

– Jeg tror jeg er den mest politisk korrekte av oss, så jeg kommer nok til passe på at vi er innafor Vær varsom-plakaten og sånt. Der kommer nok de andre til å være mer på kanten. Samtidig skal vi være inni det glassburet i 100 timer, så hvis jeg er sliten og er på 12. timen uten søvn, kan jeg nok lire av meg mye rart.

Er det en utfordring du håper at du får?

– Jeg har unngått å klippe håret fordi jeg regner med at noe kan skje med det, så selv om det er fælt å si det, fordi det sikkert blir veldig stygt, så håper jeg litt at jeg må gjøre noe med håret mitt. Det virker litt gøy å få en makeover man ikke har kontroll over.

Men er det egentlig noe koselig å være med på? Dere må jo gjøre mye fælt. Hva tenker du om de som kritiserer P3aksjonen for å være ufin?

– Jeg skjønner godt at folk kan tenke at vi går for langt, tøyer strikken og at det går fra å være morsomt til å bli ekkelt. Men det er litt det P3 skal være, vi skal tørre å utfordre på godt og vondt og innenfor mange sjangre og format. Det er bra at folk tenker litt over ting, men vi tvinges heldigvis ikke til å gjøre noe vi absolutt ikke vil. Man skal ikke nødvendigvis bare lage koselig innhold hele tiden.

Vi tar noen faste spørsmål også! Er det noe du angrer på?

– «It’s only a mistake if you don’t learn from it», er det ikke det man sier? Det er klisjé å si det, men det ligger en verdi i å lære av feilene sine. Jeg har noen dårlige tatoveringer og sånt, men jeg velger å ikke angre på det.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Jeg skeia ut i helga, brukte ekstremt mye penger på alkohol på byen og tok taxi hjem istedenfor å gå eller ta buss. Men jeg pleier å tenke at det fader meg ikke er så nøye om jeg koser meg litt, så jeg anser det ikke som å skeie ut.

Hva kunne du gått i et demonstrasjonstog for eller mot?

– Jeg har gått i demonstrasjonstog mot diskriminering og rasisme.

Hvem ville du helst sittet fast i en heis med?

– Jeg satt faktisk fast i heisen her om dagen, med min medprogramleder Nate og produsenten vår Sara. Det var veldig hyggelig, men jeg var den eneste uten klaustrofobi der. Men, jeg ville valgt artisten Aurora. Hun har så utrolig god energi, jeg kunne hørt henne synge og prate dagen lang. Også har hun så mange uventa og litt spennende anekdoter. Det hadde blitt et fascinerende heisopphold.

