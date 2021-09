Hvem: Sophie Elise Isachsen (26)

Hva: Influenser og programleder

Hvorfor: Fått ny jobb som programleder i «God Kveld Norge»

Hei, Sophie, gratulerer med ny jobb! Hvordan føles det?

– Det føles gøy. Selv om jeg har jobbet i mange år har det alltid vært prosjektbasert eller hjemmefra, og jeg er egentlig veldig glad i å være en del av et miljø og et fellesskap. Så, det passer meg veldig bra.

Hvordan har de første dagene vært?

– Bare fine, og jeg føler jeg har kommet fort inn i det. Selv om jeg gleder meg til å bli bedre. Det kan kanskje gjøre meg til en bedre person også, altså en bedre lytter.

Hvordan fikk du jobben?

– Jeg møtte Niklas Baarli på Farmen og han nevnte at den jobben snart kom til å bli tilgjengelig. Da sa jeg at jeg absolutt var interessert i den. Han trodde nok det bare var farmen-bobla som snakket men jeg mente det, og fikk en telefon fra TV 2 så snart jeg kom ut fra gården.

Du er jo vant til å bli intervjuet selv. Hvordan blir det å sitte på den andre siden?

– Det er lærerikt på alle måter. Jeg lærer mer om hvordan journalister jobber, men jeg vet også hvordan det er å få spørsmål man helst ikke ønsker å få. Det vet jo også de vi intervjuer. Det gir kanskje en form for trygghet.

Hadde du et forhold til programmet fra før?

– Jeg har alltid hatt et forhold til det programmet, det har fantes hele mitt liv nesten!

Hvilke tilbakemeldinger har du fått?

– Bare fine tilbakemeldinger enn så lenge, men vi er jo så vidt i gang.

Hva gleder du deg mest til?

– Gleder meg til å møte alle folkene.

Og, hva gruer du deg mest til?

– Jeg gruer meg til Niklas skal gjøre pranks på meg for det VET jeg kommer, selv om han nekter.

Du er jo både elsket og hatet, og det er mange som mener noe om deg. Hvordan har det vært å stå i det?

– Folk har visst hvem jeg er så lenge, men det kan likevel være utrolig tøft når man går gjennom ting som aller helst skulle ha vært privat. Jeg er så redd for å være en byrde for folkene rundt meg kun på grunn av jobben min, og rollen min. Det føler jeg noen ganger at jeg er.

Hvordan tror du det påvirker programlederrollen?

– Det påvirker meg ikke med mindre det kommer noen inn i studio som hater meg og ikke klarer å legge det bort i de fem minuttene.

Du har jobbet selvstendig mesteparten av livet, hvordan blir det å nå skulle jobbe i team?

– Jeg elsker å være en del av et team og hater at jeg har vært så mye alene på jobb. Jeg gleder meg veldig til den biten. Jeg digger å være alene når jeg er hjemme, sånn på privaten, men jobb er noe annet.

Til noen av de faste spørsmålene: Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Muleum av Erlend Loe. Den fikk meg til å ta min egen skriving på alvor, men også fordi det var den første boken hvor jeg tenkte «aha, så det er slik bøker kan påvirke deg, nå vil jeg bare lese flere». Det formet alt jeg har likt av bøker siden den gang.

Hvem var din barndomshelt?

– Har elsket Miley Cyrus så lenge jeg kan huske. Utover det har jeg alltid vært fan av pappa som er militærmann og rocker.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller mot?

– Leting etter mer olje og den industrielle kjøttindustrien.

Hvem ville du stått fast i heisen med?

– Noen jeg har noe jeg gjerne vil få pratet ferdig med, men som jeg ikke helt tørr.

