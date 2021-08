– Mange tror at det bare handler om masse ungdommer som har sex hele tiden

Navn: Triana Iglesias (39)

Hva: Programleder og modell

Hvorfor: Finaleuke på Paradise Hotel

Hei, Triana. Hvordan er det å være programleder for Paradise Hotel?

– Jeg synes det er helt fantastisk. Hvis ikke hadde jeg ikke gjort det i så mange sesonger. Jeg er veldig takknemlig for at jeg får lov å gjøre det år etter år.

Du har ledet Paradise Hotel gjennom 15 sesonger. Blir du noen gang lei?

– Nei, jeg gjør faktisk ikke det. Det er en skikkelig fin jobb. Det er noe som skjer hele tiden, og jeg liker at det er høyt tempo på jobb. Så, jeg har ikke blitt lei av det ennå.

Hvor lenge ser du for deg at du vil fortsette som programleder?

– Det er helt umulig å svare på, men jeg vil fortsette litt til. Jeg er veldig takknemlig for at jeg fikk ta med meg familien ned dit i år. Produksjonen la veldig godt til rette for meg. Datteren min hang i puppen helt til jeg gikk ut på settet. Det var en gang hun begynte å gråte, og da venta de med innspilling en halvtime til jeg fikk amma. Det var melkespreng og lekking i kjoler, som måtte byttes fordi det ble flekk.

Hvis du aldri hadde takket ja til Paradise. Hva tror du at du hadde gjort da?

– Jeg hadde nok fortsatt jobbet ned TV. Det er det jeg har hatt lyst til hele livet.

Hvordan har programmet utviklet seg gjennom årene?

– Jeg synes den viktigste utviklingen er humoren. Den svenske og danske versjonen har ikke den samme humoren som den norske. Det funker veldig godt i de andre landene å ha det mer dramatisk. Jeg får også en del meldinger fra unge gutter og jenter som synes det er fint at visse temaer som er vanskelig å snakke om blir tatt opp i programmet. Jeg husker når vi begynte å spille inn Paradise Hotel. Det ble kaos, fordi man viste at deltakerne dusja og så videre. Nå får man jo se mye nakenhet andre steder, som sosiale medier. Så jeg tror ikke Paradise er så sjokkerende lengre.

Hva slags tema er det folk setter pris på at blir tatt opp da?

– Jeg har fått litt tilbakemeldinger om at folk synes det er fint at man tar opp homofili, og at deltakerne har snakket om sex og slike ting. Det var spesielt en episode i fjor der deltakerne snakket om onani som jeg fikk veldig mye tilbakemeldinger på. Det er jo synd at sånn skal være tabu.

Grensen for hva vi ser på TV og hvordan vi reagerer på det som sendes har endret seg mye opp gjennom årene. Ting blir bare drøyere og drøyere, og folk blir ikke overrasket over det lenger. Hva tenker du om utviklingen?

– Jeg synes ikke nødvendigvis alt trengs å vises på TV, men jeg synes heller ikke at Paradise Hotel i Norge har gått over streken de siste årene.

I Sverige ble vårens sesong slettet på grunn av overgrep inne på hotellet. Hva tenker du om det?

– Det er jo helt jævlig at noe sånt skjer. Man skal ta overgrep ekstremt alvorlig. Og det er utrolig viktig at det blir snakket om. Men det er også viktig å huske på at de som jobber på programmet ikke nødvendigvis har fått med seg dette. Folk ble veldig sinte på programlederen, men hun var ikke på jobb da det skjedde. Jeg er glad for at kanalen slo såpass hardt ned på hendelsen. Man kan ikke ta overgrep for alvorlig.

Hva er den største misoppfatningen av programmet?

– Jeg tror mange som ikke har sett det tror at det bare er masse ungdommer som har masse sex hele tiden. Det er det jo absolutt ikke. Det er faktisk noe som skjer hvis man følger med. Det er jo grunnen til at folk følger med på det fordi det er cliffhangers, du må følge med neste episode og det er en historie der. Også får man favoritter som man heier på.

Det er jo en del som ville kategorisert det som søppel-TV

– Ja, men det må de bare gjøre. Søppel-TV er det masse av, og folk ser jo på det. Jeg skulle jo ønske at de som så på kunne se arbeidet som ligger bak programmet. Det er ganske mye jobb bak Paradise, selv om man ikke skulle tro det. Folk må jo se det med de øynene de vil. Jeg er bare takknemlig for dem som faktisk ser at det ikke bare handler om sex. Det er underholdning, og det tror jeg folk må skjønne. Folk lar seg underholde av forskjellige ting. Hvis du synes det er så forferdelig så er det faktisk flere kanaler å velge mellom.

Vi har tidligere sett at du har blitt beveget på parseremonier. Blir du personlig engasjert i dramaet?

– Nei, altså det skal veldig lite til for å få meg beveget. Jeg er ekstremt følsom og går egentlig med hjertet inn i alt jeg gjør, på godt og vondt. Så, hvis det er noen rundt meg som blir lei seg eller rørt så blir jeg det også. Jeg står veldig nærme deltakerne på seremoniene, så hvis det er noen som begynner å gråte så kjenner jeg den energien. Det er vel egentlig mer det.

Hvorfor tror du at programmet har blitt så populært?

– Det er nok mange grunner til det. Jeg tror absolutt humoren i programmet fenger folk. Også skapes det historier hvor man følger folk, i tillegg til at det er et spill og at det appellere til kikkeren i folk.

Hvor går grensa på hva som kan vises på TV i dag?

– Det ser jo ut som at alt kan vises på TV i dag. Hvis du spør meg personlig så synes jeg at man ikke skal vise noe som folk ikke er komfortable med. Folk blir veldig lett fornærmet i dag, så man må passe på at man kanskje ikke tar alt som en fornærmelse. Men det er veldig viktig at ingen blir lei seg, har det vondt eller blir mobbet og utestengt. Det er ikke greit.

Vi tar noen faste spørsmål også! Hva gjør deg lykkelig?

Følelser.

Alle følelser?

– Ja, egentlig. Til og med triste følelser kan gjøre meg lykkelig, når jeg tør å føle på de.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg føler ikke jeg misliker noe sterkt ved meg selv. Jeg har klart å bli komfortabel med alle de tingene jeg egentlig ikke liker også. Jeg har slått meg til ro med at det bare er en del av meg. Så prøver jeg bare å ønske alle de mørke sidene velkommen.

Det høres veldig deilig ut.

– Det betyr ikke at jeg er fornøyd med alt, men jeg har valgt å ikke si at jeg misliker noe med meg selv. Det sender ikke ut en god vibrasjon for meg. Jeg har masse mørke sider som ikke er bra, men jeg prøver å jobbe med de og akseptere de.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Nå følte jeg meg veldig kjedelig. Men danser gjør jeg veldig mye. Jeg danser litt hver dag og da mister jeg det litt. Da står jeg bare å danser og føler.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Datteren min. Hun kan jeg tilbringe sykt mye tid med og det blir aldri kjedelig. Hadde det vært meg og henne i en heis så hadde vi klart oss.