Hetses for kroppen sin: – Jeg «promoterer fedme», og «kommer til å dø snart»

Hvem: Sonja Iren Ebbesen Johnsen (21)

Hva: Modell, kroppsaktivist og influenser

Hvorfor: Hev seg med i debatten om hvem som kan delta i #bodypositivity-bevegelsen hos NRK P3.

Hei Sonja! #bodypositivity debatteres heftig for tida. Sånn at alle henger med, hva betyr det å være kroppspositiv?

– For meg handler det om at alle skal kunne ha et positivt syn på egen kropp. Men det finnes dem som ekskluderer tjukke folk fra å delta. Jeg har sett flere videoer på nett for eksempel, der man hevder at overvektige fortjener å bli syke, og at det er deres egen feil. Hvis du skal kalle deg kroppspositiv, så må du inkludere alle kropper. Ikke bare din egen, som kanskje er privilegert fra før av.

Jeg merker meg at du omtaler deg selv som tjukk. Er det for å ta tilbake det ordet?

– Ja, jeg vet at noen reagerer på det. Men jeg er tjukk. Det er bare sånn det er. Og jeg vil normalisere det. Verken tynn eller tjukk burde være et skjellsord.

Opplever du mange fordommer mot kroppen din?

– Virkelig. Det verste er hatkommentarene på sosiale medier, etter at jeg begynte å legge ut bilder der jeg viste kropp. Det er helt ekstremt. Jeg «promoterer fedme», jeg kommer til å dø snart, jeg er en stygg hval. De takler ikke å se en tjukk person med selvtillit.

Du får ikke lov å føle deg fin, på en måte? Vise deg fram, pynte deg?

– Det er akkurat det. Jeg tror ikke en tjukk komiker som lager vitser om eget utseende, opplever samme mengden med hat. Det er lov å rakke ned på seg selv. Men at jeg skal føle meg fin, det er ikke greit.

Hva slags konsekvenser har det, tror du?

– Jeg vet at mange føler skam i sin egen kropp. Det gjør det bare vanskeligere å gå ned i vekt, hvis du skammer deg sånn at du ikke orker å dra på trening eller til legen, for selv der risikerer man å få kjeft.

Har du det?

– Ja, jeg hadde lungebetennelse. Og da fikk jeg bare en lang tale om at jeg måtte slutte å drikke brus og gå ned i vekt. Jeg trengte jo en antibiotikakur!

Hvem har det største ansvaret da?

– Jeg tror det viktigste er representasjon. Man må kunne se kroppen sin på TV og i et magasin. Det er viktig at det finnes en tjukk influenser og, liksom. Vi må vises mer fram.

Du skriver at det viktigste i livet ditt lenge var å gå ned i vekt. Hva endret seg?

– Jeg har prøvd alt, men ingenting funka. Da tenkte jeg at jeg må bare være sånn. Jeg prøver å være den sunneste versjonen av meg selv, men jeg har godtatt at dette er kroppen min.

Men hva med helseperspektivet her, da? Overvekt er jo et stort helseproblem?

– Vi har et problem, men det hjelper ikke med fatshaming. Alle er like mye verdt.

Til noen faste spørsmål. Er det noe du angrer på?

– Alle diettene jeg har gått på. De har bare gjort det verre. Avisene sier at dietter er bra, men du må jo ha en livsstilsendring hvis noe skal skje.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

Else Kåss Furuseth! Hun er verdens artigste.

Hva gjør du når du skeier ut?

Drar på en fest. Det er ikke ofte, men når jeg gjør det kjører jeg den helt ut. Blir lenge ute, spiser litt junk på vei hjem. Mange tror jeg gjør det mye siden jeg er tjukk, men det er sjeldent. Dessuten er det ikke mye å velge i her i Nord-Norge. Her er det ikke noe McDonalds på hjørnet, for å si det sånn.