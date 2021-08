Hvem: Martine Halvorsen (23)

Hva: Influenser og forfatter

Hvorfor: Ute med boken «Sykt voksen»

Hei, Martine! Først og fremst, gratulerer med ny bok. Hvordan føles det?

– Tusen takk! Det føles veldig, veldig fint. Det er både litt skummelt, sårt og veldig gøy.

Du har tidligere sagt at du har åpnet deg mer enn noen gang i denne boka. Hvordan har det vært å skrive den?

– Det har vært veldig fint, men også tøft. Jeg har skrevet om enkelte ting som jeg ikke har følt og tenkt på, på lenge. Noe av det har jeg vel kanskje egentlig aldri følt på i det hele tatt. Det har nesten blitt som en dagbok, fylt med tanker, følelser og ærlighet. Jeg tror kanskje at jeg glemte at noen skulle lese det på et tidspunkt, men det er vel kanskje det som har gjort «Sykt voksen» til det den har blitt.

Hvorfor har du skrevet boka?

– Fordi jeg behøver at vi snakker om livet ufiltrert og ærlig, akkurat sånn som det er. Fordi jeg har følt meg så innmari lost, fortvila og alene. Fordi det er forventa at vi en dag plutselig bare skal være voksne, vite hvordan alt fungerer og håndtere livet, voksenlivet.

I boken deler du tanker og refleksjoner om alt som skjer underveis fra du er ungdom til du faktisk trer inn i voksenlivet. Også alle de tingene man ikke visste. Hva er det man ikke vet?

– Å, det er så mye man ikke vet! Det kan være de små tingene som hvor sinnssykt dyr en avokado er, eller hvor innmari surt det er når vaskemaskinen ryker og sparepengene fyker ut av vinduet. Eller å ta opp lån, betale regninger, hanskes med kjipe sjefer, dårlige kjærester, slag i trynet og nedturene som jeg har forstått at er en del av livet. En del av voksenlivet. Jeg lærte jo alt om diktanalyse på skolen, men ingenting om å ta opp lån, hva alt koster, eller at det er lurt å tisse etter et ligg.

Og hvilke små ting betyr mye?

– De små tingene som plutselig betyr noe nå, men som var en selvfølge da jeg var yngre, kan være en sunn og næringsrik middag på en hektisk tirsdag. At jeg kan sove en time lenger om morgenen. At noen hjelper meg med noe jeg behøver hjelp til.

Du ble kjent i ung alder. Hvordan har det vært å skulle bli voksen samtidig som du har en offentlig profil?

– Den er har vært humpete, turbulent, lærerik og fin. Jeg har det bedre som voksen enn som ungdom.

Boken heter «Sykt voksen. Om autogiro, fittefiser og voksenpoeng». Hvorfor valgte du den tittelen?

– Sykt voksen er jo fordi jeg opplever at det er en forventing om at man skal være det. Og hva er det egentlig å være voksen? Er det for eksempel å ha autogiro? Gir det voksenpoeng liksom? Og fittefis. Det er fordi det har skjedd med oss alle, det er bare ingen av oss som snakker om det.

Du har jo fått til mye. I en alder av 23 har du opparbeidet deg en karriere som influenser, gitt ut to bøker og du har samboer. Har det vært en vanskelig vei?

– Det er skikkelig stas. Takk for at jeg har fått gjøre det, sier jeg bare. Ja, det har vært vanskelig. Det har vært mye snakk og mye drittslenging. Jeg vet ikke om jeg kunne brydd meg mindre om det enn det jeg gjør nå. Om folk synes det er plagsomt at en ung jente slår i bordet, skriver bøker og danser i trusa på Instagram, så må de gjerne gjøre det.

Du er jo også samfunnsdebattant og har deltatt i flere debatter. Du skriver mye om kroppspress, og legger ut bilder av egen kropp. Hvordan har det vært å skulle stå i den debatten?

– Egentlig er det jo rart at min kropp, og alle andre sine kropper kan skape så mye debatt. For meg er det bare viktig, som med alt annet jeg gjør, å vise det frem ufiltrert og ærlig. Jeg gidder ikke å legge skjul på at jeg har hår på tærne, en pupp som en mindre enn den andre, strekkmerker på hofta eller røde nupper i bikinilinja. Jeg kommer til å stå i den debatten til vi ikke lenger rakker ned på oss selv i speilet, behøver å debattere det og løfter blikket fra vår egen mage og innser hvor flotte vi er.

Så, over til de faste spørsmålene. Hva gjør du når du skeier ut?

– Jeg har ikke blitt så voksen enda at jeg drikker kaffe, heller ikke vin. Er det å skeie ut å gjøre det man aller mest har lyst til? Å sove til man våkner? Spise is rett fra boksen? Spise rett fra kjelen? Kjøpe det man ønsker seg? Det er hvert fall en frihet man gjerne har som voksen da.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for, eller mot?

– Kvinnehelse. Der har vi en fryktelig lang vei å gå. Nasjonalt og internasjonalt.

