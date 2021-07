Vant OL-gull i triatlon. Nå vil han vinne ironman-VM

Navn: Kristian Blummenfelt (27)

Hva: Triatlet på det norske landslaget.

Hvorfor: Vant Norges første OL-gull i triatlon, og det første norske gullet i sommerens OL.

Gratulerer med OL-seieren! Hva følte du da du kom først i mål?

– Det var ekstrem lettelse da jeg fikk tak i målbåndet, og så at seieren var i boks. Det var ekstremt deilig.

Du har jo hatt rask framgang, har jeg inntrykk av, siden landslaget for triatlon ble startet opp for ti år siden. Hva er oppskriften?

– Jeg vil ikke si jeg har hatt så rask framgang. Jeg har trent mye, og blitt bedre og bedre år for år, så resultatene har ikke kommet ut av det blå. Det gikk bra i Rio også. Jeg kunne kanskje også fått en medalje da, men formen var ikke like bunnsolid.

Hadde du trodd du kunne vinne?

– Det var målet, og da vi begynte med landslaget var ambisjonen at vi skulle bli best i verden. Men om det går bra eller ikke kommer virkelig an på dagsformen. Det er vanskelig å vite hvordan konkurransedagen er, og om du får ut potensialet eller ikke, men da jeg sto på startstreken følte jeg meg veldig godt forberedt.

Hva er det som motiverer deg?

– I bunn og grunn er det å bli best i verden, og sånn har det vel vært for alle på laget. Da må jeg legge ned det som skal til for å være best forberedt hver dag og i hver eneste treningsøkt. Så liker jeg også godt å trene i utgangspunktet, og selv om jeg har trent mye det siste året har det ikke vært et ork å gå ut og trene. Jeg har hatt det kjekt. Så er det også motiverende å skape noe sammen. Nå har vi vært på leir siden januar, og da har vi vært en gjeng med kanskje fem til åtte utøvere og to-tre trenere. Vi blir ganske sammensveiset når vi er ute og reiser, og det er et felles prosjekt.

Hva slags mål har du for karrieren videre?

– Nå er jeg i gang med forberedelsen til ironman-VM i Hawaii, som er 9. oktober. Da har jeg ikke mer enn tiden og veien for å kunne omsette energisystemet, så jeg takler en åtte timers konkurranse. Før OL fintuner vi kroppen så vi har nok fart til å få ut det vi trenger på under to timer, så nå vil jeg automatisk gå tom for energi etter tre-fire timer. Det er jo en utfordring, og det er ingen som har tatt OL-gull og kjørt Hawaii samme året.

Tror du at du kommer til å vinne?

– Målet er jo å vinne, og så er spørsmålet om vi rekker det med to-tre måneder trening. Fordelen er at vi har hatt mye fokus på varmetrening fram mot Tokyo. Det gjelder bare å få inn lange, seige løpeturer og sykkelturer.

Du har fått kritikk fordi du har konkurrert for det private laget til Shaikh Nasser i Bahrain, og Dagbladets Esten O. Sæter skrev i en kronikk at han har internasjonalt rykte for å ha vært innblandet i tortur av regimemotstandere. Hva tenker du om det?

– Formålet med et lag er jo å inspirere folk i Midtøsten til å holde på med idrett og holde seg aktive. Det er viktig i alle land og regioner, og inaktivitet er et problem der nede også. Jeg tenker det er viktig å ikke blande idrett og politikk for mye.

Men tror du ikke Nasser har politiske intensjoner med å bruke penger på laget?

– Det er ikke det som er formålet med laget. Det er å inspirere folk til å drive med idrett og sport.

Så har vi noen faste spørsmål. Hva gjør deg lykkelig?

– Fine treningsturer, med bra selskap. Du har jo hardøktene hvor du gjør jobben, men så har du også de fire-fem timer lange sykkelturene med andre som bare er sosiale og hvor vi er ute og koser oss i fint vær.

Hvem var din barndomshelt?

– Jeg vokste jo opp i vestlandsområdet, så da var det naturlig å se opp til eldre utøverne der. Alexander og Robin Dale Oen var store forbilder da jeg var liten.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da drikker jeg kanskje litt for mye kaffe eller spiser litt for mange croissanter til frokost. På treningsleir har vi en firedagerssyklus hvor vi bruker roligdagen til å kjøpe kanskje noe bakverk og loade litt.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Helst ingen. Hvis jeg sto fast ville jeg vel vært der alene. Det blir jo fort panisk der inne, og det er greit å bare beholde roen.