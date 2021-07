Vil ikke ha barn før klimakrisen er løst: – Jeg driver med politikk fordi jeg tror vi kan klare å snu i tide

Navn: Josefine Gjerde (22)

Hva: MDG-politiker og politisk rådgiver for kultur,- mangfolds og likestillingsbyråden i Bergen.

Hvorfor: Vil bare få barn hvis den globale oppvarmingen stanses på én og en halv grad.

– Sylvi Listhaug sa at du «går etter barna våre» og påfører folk «fødeskam». Hadde du forventet sånne reaksjoner?

– Jeg er jo ikke overrasket over Listhaugs reaksjon, men jeg er overrasket over at hun gikk så langt i å overtolke utspillet. Det var faktisk ekstremt selv til henne å være å gå så langt.

– Så du har ikke noe mål om å påføre folk skam?

– Nei, jeg tenker de som burde skamme seg er politikere som gjør at unge må demonstrere for klimahandling og er bekymret for egen fremtid.

– Hvordan oppleves det å bli møtt på denne måten?

– Det har egentlig gått greit, for jeg har fått veldig mye støtte fra folk som er enige og har forståelse for valget jeg har tatt. Men jeg syns det er spesielt at en partileder velger å angripe en 22-åring som ikke vil få barn på grunn av klimaangst. Det viser at hun ikke har så mye forståelse for virkeligheten vi unge vokser opp i.

Jeg tenker de som burde skamme seg er politikere som gjør at unge må demonstrere for klimahandling og er bekymret for egen fremtid. — Josefine Gjerde

– Det kan jo virke som om at harde utspill om klima provoserer mer enn utspill om andre saker. Tror du det er sånn? Og hva tror du er grunnen i så fall?

– Jeg tror det vekker mye følelser på alle sider, fordi klimakrisen krever jo at vi gjør noen drastiske endringer i livene våre og måtene vi har organisert samfunnet på. Og forandring kan være skummelt. Når det er følelser involvert i en debatt blir den gjerne litt betent.

[ Ung i trafikken: Ikke overrasket over mange skader fra elsparkesykler ]

– Hva slags reaksjoner har du fått fra andre folk?

– Jeg har fått veldig mye støtte, både fra folk på min alder som er enige og føler på den samme bekymringen for framtiden, og godt voksne folk som har dårlig samvittighet på vegne av deres generasjons politikere som ikke tok klimakrisen på alvor.

– Hvordan tror du framtida til de som fødes nå blir, hvis politikerne velger stø kurs?

– Vi har jo fått en forsmak på det i sommer, når vi ser ekstremværet som herjer, med tørke og skogbranner som tar liv. Det er en verden som er farligere, med flere mennesker blir drevet på flukt, og det blir mer uroligheter. Så det er jo et dystert bilde. Den politikken som føres i dag styrer oss mot tre-fire graders oppvarming. Det høres jo ikke så mye ut, men det vil ha enorme konsekvenser for livet på jorda.

– Til Dagbladet sa du at du håper du er trygg på å få barn om 10 år. Hva skal til for at du føler det er trygt nok?

– Jeg har satt noen personlige mål. Dersom vi når 2030-målet og klarer å holde verden under én og en halv grad oppvarming er det mer aktuelt å få barn. Da er jeg 31, og det er jo et naturlig tidspunkt for å få barn.

– Tror du det er mulig å snu utviklinga?

– Jeg er optimistisk, og det er derfor jeg engasjerer meg i politikken. Hadde jeg ikke hatt tro på at vi klarer å stoppe klimakrisen hadde jeg kanskje heller brukt tiden på å reise og lese. Jeg driver jo med politikk fordi jeg tror vi kan klare å snu i tide.

– Går det i riktig retning?

– Det tror jeg. Vi har jo kommet mye lenger enn for bare noen år siden, da vi stadig hadde avsporingsdebatter om hvorvidt klimaendringene er menneskeskapte. Nå kan vi heller diskutere hvordan vi kan løse problemene, men vi har fortsatt en lang vei å gå. Jeg tror de større partiene har tatt innover seg at de er nødt til å bry seg om klima for å kunne overleve, og at folk i større grad krever av politikerne at de skal klimaendringene på alvor.

– Så har vi noen faste spørsmål. Hva gjør deg lykkelig?

– Det er å være med venner og bare kunne nyte livet, og ikke ha noen bekymringer.

[ – Fader at Jeg ikke tok mer ferie før jeg tok denne jobben ]

– Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for, eller mot?

– For klima og for at alle skal ha rett til å elske og være den de vil.

– Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Taylor Swift, så vi kunne lyttet til alle albumene hennes og analysert dem sammen. Hun kunne hjulpet meg med å forstå betydningen av tekster jeg enda ikke har forstått.

– Hva gjør du når du skeier ut?

– Da kaster jeg bort telefonen, og ser altfor mange episoder av dårlige sitcoms, mens jeg drikker store mengder cola zero eller bruker altfor mange timer på TikTok. Det er farlig. Det kan sluke mye tid.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen