Hvor viktig er egentlig solkrem? – Det er veldig, veldig viktig at du smører deg ofte og nok!

Hvem: Ingrid Stenstadvold Ross

Hva: Generalsekretær i Kreftforeningen

Hvorfor: Hvor farlig er det å bli solbrent?

Generalsekretær i Kreftforeningen Ingrid Stenstadvold Ross (Jorun Valle Nilsen)

Hvor farlig er det å bli solbrent?

– Det er ikke bra å bli solbrent, og jo oftere man blir brent, jo større er risikoen for å utvikle hudkreft. Det er sånn at 9 av 10 føflekkreft-tilfeller skyldes for mye solstråler. Norge er dessverre i verdenstoppen i antall tilfeller av føflekkreft med 2300 nye tilfeller hvert år, og derfor er gode solvaner viktig..

Hvor mye hjelper egentlig solkrem?

– Solkrem er noe av det viktigste å huske på når vi er ute, selv når vi bare skal være ute i kort tid eller det er litt skyer. All beskyttelse mot sola hjelper, så vi bør oppholde oss mindre i de sterkeste solstrålene midt på dagen, være i skyggen, dekke oss til med klær og noe på hodet, og bruke rikelig med solkrem.

[ WHO: Grådig om rike land kjøper opp vaksiner for tredje dose når andre lider ]

Hvilken faktor bør man bruke? Og hvor ofte bør man bruke solkrem?

– Vi anbefaler faktor over 30, men det viktigste er å smøre seg ofte nok. Det er mange som tror at faktor 30 beskytter dobbelt så godt som faktor 15, men slik er det ikke. Faktor 15 dekker 93 prosent av UV-strålende og faktor 30 dekker 97 prosent. Noen smører seg sjeldnere med faktor 30 fordi de tror det dekker bedre og holder lenger, men det viktigste er hvor ofte og hvor mye du smører deg. Vi pleier å si en god håndfull krem til en hel kropp. Det er mye mer enn de fleste bruker. Og helst hver andre time.

Hva er bra med å sole seg?

– Man skal nyte solen! Nå er det sommer og det er kjempeviktig at man koser seg ute, er fysisk aktiv, får D-vitamin og lever gode liv. Det handler ikke om å unngå sol, det handler om å ikke bli solbrent og begrense den totale mengden eksponering.

Har du noen gang blitt veldig, veldig solbrent?

– Ja, jeg har det altså. Jeg er blåøyet, har lyst hår og har en hud som kan bli veldig solbrent, derfor må jeg passe på. Jeg ble solbrent flere ganger som liten, men har også blitt det en gang eller to i voksen alder, og det gjør så vondt. En gang ble jeg så solbrent at det nesten boblet i huden. Det var helt forferdelig.

Hvor farlig er solarium?

– Solarium er helt unødvendig og en kreftrisiko du enkelt kan velge helt bort. I solarium får du ekstremt mye UV-stråler på kort tid, og vi vet at ungdom som tar mye solarium er ekstra utsatt for hudkreft i voksen alder. Mitt helt klare råd: unngå solarium!

Hva er ditt råd til de som streber etter å bli brune?

– Nå er det flere måter du kan bli brun på en tidligere, blant annet med gode selvbruningsmuligheter. Eller man kan tenke at det ikke er så viktig å bli knallbrun. Ingen brunfarge det er verdt å få kreft for! Det aller viktigste er å ikke tenke på at man skal gå fra rødt til brunt. Og så blir du jo brun selv om du bruker høy faktor. Jo mer forsiktig du er, jo lenger sitter brunfargen.

Hva gjør deg lykkelig?

– Jeg er lykkeligst når jeg er ute, enten på sjøen i båt, eller på ski med en hund som trekker foran. Eller så er jeg veldig lykkelig på sene sommerkvelder med gode venner.

[ Frykter strammere asylkurs - serverer varsko mot Ap og Sp ]

Hva misliker du ved deg selv?

– Jeg prøver å være snill med meg selv og snill med andre. Det er heldigvis ikke så mye jeg er så kritisk mot meg selv for.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Akkurat nå ville det vært Joe Biden. Da hadde jeg brukt tiden på å hjelpe ham med en månelanding for å bekjempe kreft. Han har mistet en sønn til kreft og er veldig opptatt av kreft. Sammen, i den heisen, skulle vi lagt en ordentlig plan på hvordan vi skulle bekjempet kreft sammen.