Jan fikk hakeslepp da han så kommunens nakenskilt

Hvem: Jan Dalchow

Hva: Regissør av filmen NAKEN.

Hvorfor: Tok et oppgjør med nakenforbud på stranda

Hvordan oppdaget du forbudsskiltet på Strandskogen?

–Det oppdaget jeg da jeg var der sammen noen venner for å ta et bad, sole meg og hygge meg.

Hva gjorde du? Hvordan reagerte du?

–Jeg ble lett sjokkert over å se et skilt som så åpenbart ikke var i tråd med norske lover.

Er det lov å nakenbade på alle strender?

–Det er ingen lov mot det nei. Det er det som er den store misforståelsen. Det er veldig mange som tror vi har et lovverk mot nakenbading. Det finnes rett og slett ikke. Man trekker jo frem andre lover som handler om seksuelle krenkelser, som er noe helt annet. Det røres ofte sammen til en kjip grøt.

Burde vi ha mer nakenhet i det offentlige?

–Det er veldig liten toleranse for nakenhet i det offentlige rom, om ikke nakenheten er såkalt perfekt eller forekommer i en kommersiell kontekst. Nakenhet til salgs er akseptert, men den naturlige, uretusjerte, ukorrigerte, usorterte nakenheten settes det stort sett en stopper for. I lys av det vil jeg si at jeg tror vi alle hadde hatt godt av, og det ville vært sunt, å oppleve naturlig nakenhet. Oftere og mer. Først og fremst i de settingene hvor det er naturlig. For eksempel når du skal sole deg, eller enda mer naturlig for flere, når du skal bade, eller dusje på skolen eller på treningssenter. Det er viktig at vi kommer dit hvor en naken kropp ikke blir sett på som krenkende.

Hvorfor er du en tilhenger av nakenbading?

–Jeg må nesten snu på det, jeg lurer på hvorfor så mange er så opptatt av å ha på seg klær når de bader? For meg er det en veldig rar ting, det å kle på seg når man skal ut å bade. Det er litt som å ha en bøtte på hodet når du skal ut å kjøre bil. Jeg forstår dette med tradisjoner, det kulturelle, normer og alt som har gjort det at det har blitt sånn. Men jeg tror alt for få mennesker tenker over hva de egentlig holder på med. Når folk først prøver å kaste badetøyet så opplever de fleste en frihet i det, at det er veldig behagelig. Jeg tror at vi om 10, 20, 30 år frem i tid vil se oss tilbake og le litt av hvordan vi holdt på. «Man drev liksom å kledde på seg når man skulle ut å bade og det var masse debatt om det i samfunnet». Det ligger kanskje litt fram i tid, jeg er kanskje litt tidlig ute med tankene mine.

naken bading Flere burde bade nakne, mener Jan, som fikk kommunen til å snu. (Sofiia Potanina/Getty Images/iStockphoto)

Hvorfor tror du folk vil forby nakenbading på visse strender?

–Utgangspunktet for skiltet ved Strandskogen er en lang historie. Det er noen som har holdt på med aktiviteter der som har vært seksuelt krenkende overfor noen. Da har kommunen gjort et litt for enkelt regnestykke. «Vi må forby nakenhet for å få slutt på det». Det er jo tilbake til denne grøten. Da roter man det til. Det blir som å forby eplespising når noen bryter røykeloven. Opphevelse av en naturiststrand med å sette opp et «naken forbudt»-skilt som et tiltak mot seksuelle krenkelser det er minimum en misforstått sammenblanding. Men det tyder mer på et kunnskaps- og holdningsproblem hos kommunen. Som har en veldig uheldig smitteeffekt. Dette blir en oppfattelse både hos journalister og andre myndigheter, politiet og befolkningen for øvrig. Det at kommunen tolker det til at noens ubehag for nakne kropper kan gi nakenhet et uanstendighetsstempel og et seksuelt-krenkelse-stempel, at det da kan kriminaliseres gjennom det, det er en skremmende tolkning.

Hvor anbefaler du å nakenbade?

–Da ville jeg absolutt anbefalt denne aktuelle stranden, Strandskogen. Fordi det ikke er så mye folk og det er rolig. Hvis man vil begynne litt i det stille så er det veldig fint. Eller så kan man kaste seg rett ut på Huk. Der finner man kanskje 5-, 6-, 700 andre likesinnede. Det kan være fint det også, da kan man gjemme seg litt i mengden. Det kan også føles styrkende å ikke være helt alene. Man har alle muligheter. Siden nakenhet ikke er ulovlig, trenger man heller ikke å benytte en naturiststrand. Man kan bade naken og sole seg hvor man vil. Men man får passe seg litt for å ikke krenke noen og at man viser litt hensyn. Da tror jeg det skal gå veldig bra. Jeg syntes jo at nå som vi har fått den flotte nye Operastranden, så ville det vært et kjempe tiltak om kommunen åpnet opp for naturistdager der. Så får vi tatt det litt ut av de bortgjemte strøkene og opp i offentligheten. Det kan være en god tilvenning.

Hva gjør deg lykkelig?

–Åpenbart å kaste klærne og få lov å være fri i sola og i vannet. Det er en av mine måter å finne ro på.

Hvem var din barndomshelt?

–Jahn Teigen og Superman! Jahn Teigen som sto for så mye som jeg trengte i et forbilde. Som han sang om i den siste sangen sin, å være en som ikke var som alle andre, satse på seg selv, tørre å ta noen valg og gå mot strømmen. Det sanset jeg ganske tidlig, han var et viktig forbilde.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for eller imot?

–Det meste av urettferdighet. Nei, all urettferdighet.