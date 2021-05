Ylva Olaisen: – I starten av karrieren skjønte jeg ikke helt hva jeg var med på

Hvem: Ylva Olaisen (20)

Hva: Artist, også kjent fra TV-programmer som «The stream» og «De neste».

Hvorfor: Sluppet singelen «Du vil ikke gå fra meg»

Grattis med ny låt. Nå gjetter jeg altså, men handler den om en dum gutt?

– He he. Den handler om det å ikke ta imot dritt fra noen. Å stå stødig i seg selv, og vite hva man selv er verdt.

Høres ut som en god idé! Men hvordan får man til det egentlig?

– Det handler om å bli trygg i seg sjøl. Jeg håper jo at sangene mine kan hjelpe til med det – at når man hører på så kan man få en liten boost, på en måte.

Du var med på «De neste». Hvordan var det å skulle tolke alt fra Onkel P til Lene Marlin?

– Veldig gøy! Og utrolig deilig å komme tilbake på scenen og lage show, danse og synge.

Ylva under en opptreden på «De neste» (Vegard Breie\NRK)

Du var jo deltakeren som tolket låtene lengst fra åssen de egentlig låter. Det må jo ha vært litt skummelt?

– Jeg tenkte ikke noe særlig over det da jeg lagde mine versjoner. Jeg fikk beskjed om å tolke, så da gjorde jeg det. Jeg var der for å gjøre min egen greie. Det gøyeste er å ta noen sjanser.

Hva er ditt musikalske prosjekt nå da?

– Å lage R&B-låter på sørlandsk. Det er det jo ikke så mange som gjør. Også er det en sjanger jeg føler meg veldig bra i. Den har mye sjel.

Du starta karrieren i «The stream», hvordan var det?

– Jeg var jo veldig ung, bare femten år. Og jeg meldte meg ikke på selv engang, det var faren min som gjorde det. Så det var en ganske brå start. «Skal jeg stå her og synge for hele Norge»?

Men hvorfor meldte faren din deg på?

– Nei, det er vel fordi han hadde trua på meg da. Det er jeg takknemlig for, jeg har jo hatt platekontrakt siden den den gang. Jeg kunne ikke vært foruten.

Er det noe du ville gjort annerledes, hvis du kunne sagt noe til Ylva femten i dag?

– Nei, det ville jeg ikke. Det er viktig å ikke angre.

Som ung kvinne må jeg beklage for dette spørsmålet - men åssen er det å være ung kvinne i en så tøff bransje?

– Det er takket være at jeg starta så tidlig, at jeg takler det så bra nå. Mange som blir kasta ut i en sånn bransje får litt sjokk. I starten av karrieren skjønte jeg ikke helt hva jeg var med på. Hva er det jeg skal gjøre etter dette? Jeg hadde ikke peiling.

Ylva ble kjent gjennom deltakelsen i The Stream i 2016, hvor hun endte på andreplass. (Skjermdump, TV2)

Også må vi snakke litt om stilen din når du er på scenen: Du ser så rå ut!

–Takk! Jeg elsker klær og mote. Det er en ganske fin måte å uttrykke seg på, synes jeg. Man må kle seg i det man føler seg bra i. Og når man står på scenen er det gøy å kjøre på litt ekstra.

Jeg har også hørt at du er opptatt av kropps-positivisme?

– Ja, og for meg handler det om å tørre å være seg selv. Standarden for hvordan en kropp burde se ut i dag, er det få som kan kjenne seg igjen i. Vi må slutte å prøve å se like ut, og finne skjønnheten i oss selv.

Har du fått noen reaksjoner på det?

– Det er mange unge jenter som sender meg meldinger på Instagram og sier at de kjenner seg igjen i meg. Det er så godt at jeg kan inspirere folk til å være trygge i seg sjøl.

Hva er målene framover da?

– Å gi ut EP-en som kommer til høsten, som jeg er veldig nervøs og spent på. Også håper jeg at jeg snart kan stå på scenen igjen, det lengter jeg etter!

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Tatt en prat med Beyoncé? Men jeg hadde sikkert besvimt. Eller begynt å grine. Så kanskje ikke så lurt å velge henne, egentlig.

