Protestene i Jerusalem: – Opplever stor støtte til palestinerne

Hvem: Line Khateeb (37)

Hva: Leder i Palestinakomiteen

Hvorfor: Det har vært flere dager med protester i israelsk-annekterte Øst-Jerusalem, og flere hundre er skadd i sammenstøt mellom israelsk politi og palestinske demonstranter ved al-Aqsa-moskeen. Mandag stormet israelsk politi plassen der moskeen ligger, kjent som både Tempelhøyden og Haram al-Sharif.

[ Israelsk politi stormet Haram al-Sharif i Jerusalem – hundrevis skadd ]

Det skjer mye i Øst-Jerusalem akkurat nå – hva hører dere fra folk på bakken?

– Det vi ser og hører er en enorm mobilisering blant alle palestinere i Israel, på Vestbredden, i Gaza og i eksil. Vi får mange henvendelser fra folk som vil være med å gjøre noe. Vi ser en enorm støtte.

Hva kan de gjøre, da?

– Palestinakomiteen oppfordrer folk til å vise støtte 11. mai klokka 17 med plakater som sier «Jerusalem brenner, sanksjoner Israel nå». Tirsdag streamer vi en markering utenfor den israelske ambassaden i Oslo, men vi kan ikke samle så mange folk. Derfor oppfordrer vi til å lage egne plakater, ta bilde og legge ut på sosiale medier.

[ Israel angrep Gazastripen etter rakettangrep – minst 20 er drept ]

Mye ligger bak uroen nå. Hva er det som skjer?

– Bare i år har flere hundre palestinere blitt kastet ut av hjemmene sine i Øst-Jerusalem og på Vestbredden. De siste årene har Israel bygget ut bosetningene sine i rekordfart. Folk opplever denne overmakten over alt i livet sitt. Det er en pågående okkupasjon, og når de nå under ramadan inntar al-Aqsa-moskeen og kaster granater og tåregass på folk som ber, er det en grense for hva folk kan stå stille og akseptere.

Jerusalem har de siste ukene vært herjet av voldsomme protester. Her en palestinsk demonstrant i disputt med bevæpnede israelske sikkerhetsstyrker. (EMMANUEL DUNAND/AFP)

Hva er betydningen av at israelsk politi stormet Tempelhøyden/Haram al-Sharif?

– De vet at det provoserer. Benjamin Netanyahu (Israels statsminister, journ.anm.) sier at de ikke vil stoppe bosetningene i Jerusalem. Israel tjener på det hvis det kommer bilder av mange sinte palestinere i gatene. Det virker i hvert fall ikke som om det vil roe det ned.

[ Kritiserer USAs kursendring om israelske bosetninger: – Sender verden 70 år tilbake i tid ]

Flere tusen palestinere barrikaderte seg på plassen foran moskeen, ifølge avisa Haaretz. Noen skal ha hatt med seg steiner og fyrverkeri. Det bidrar vel ikke akkurat til å roe gemyttene?

– Nei, det gjør det ikke. Lederne i moskeene har bedt folk holde seg rolige og holde fredelige markeringer. Lørdag og søndag var det mange av dem i Jerusalem, der folk spilte musikk og sang nasjonalistiske sanger. De ble møtt med gummikuler og tåregass av israelsk politi. Stemningen har blitt hausset opp i flere dager.

En skadd demonstrant evakueres etter sammenstøt mellom israelske sikkerhetsstyrker i Jerusalems gamleby mandag. (Oded Balilty/AP)

Hva bør palestinerne gjøre for å løfte saken sin, heller enn å barrikadere seg?

– De har forsøkt veldig mange ting, blant annet er det en internasjonal kampanje for boikott av Israel. Men okkupasjonen fortsetter. Det er klart at når folk lever i en så ekstrem situasjon så lenge, vil vi se folk som bruker det de har. Det er et maktesløst våpen å stå med en stein mot en bevæpnet soldat. Medier skriver at israelske styrker stormet plassen, og at de skjøt med gummikuler, tåregass og sjokkgranater. De fleste er inne og ber rolig, så er det noen som svarer med steinkasting.

Dette vil skape protester i alle muslimske land verden over. Det er ganske drøyt å se soldater inne i det tredje helligste stedet i Islam. Men det handler ikke egentlig om religion, men den pågående okkupasjonen.

[ Usikkerhet før første valg på 15 år i Palestina ]

En betent eiendomstvist i et nabolag i Jerusalem fått stor oppmerksomhet, og fire palestinske familier kan bli kastet ut av hjemmene sine. Israelske bosettere har gått til sak, og hevder at eiendommene skal ha tilhørt familiene deres før 1948?

– Ifølge internasjonal lov og FNs uttalelser kan ikke israelske myndigheter legge krav på disse eiendommene. Dette er gitt av jordanske myndigheter gjennom FNs organisasjon for palestinske flyktninger. Men det som er viktig er at det ikke handler om disse fire husene. Bare så langt i år har 44 hus blitt revet i Øst-Jerusalem, og 269 på Vestbredden, ifølge FNs tall. Det handler om en langvarig fordrivelse av palestinere som blir kastet ut av hjemmene sine, så kommer det inn israelske bosettere.

[ Frykter at Israels riving av hus vil få større følger ]

Til noen av våre faste spørsmål: Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jeg kan reklamere for den siste jeg har lest, «Nahrs siste dans» av Susan Abulhawa. Den forteller om å være kvinne, og utfordringen å være flyktning og statsløs.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Jeg liker å gå ut og danse. Og så elsker jeg å være ute i skogen og hagen med venner.

Hvem ville du helst stått fast med i heisen?

– Joe Biden, tror jeg. Han er en mann få har forventninger til. Men han får til noen store endringer, som sosialhjelp til amerikanske foreldre og løfter folk ut av fattigdom. Jeg håper jeg kunne overtalt ham til å også gå lenger på å forsvare palestinernes rettigheter og ansvarliggjøre Israel etter internasjonal lov.

[ Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen ]