Nominert til gullrute: – Jeg har nesten glemt at jeg har vært med i serien

Hvem: Kristine Grændsen (28).

Hva: Skuespiller.

Hvorfor: Spiller «Anine» i TV Norge-serien «Basic Bitch» som er nominert til årets humorserie i Gullruten. Prisutdelinga avholdes i helga.

Hei, Kristine! Grattis med Gullruten-nominasjon! Er du spent på helga?

– Ja, jeg er egentlig det. Det føles litt som jeg har vært i dvale. Jeg har nesten glemt at jeg har vært med i serien, for det er så lenge siden vi spilte den inn, også har jeg sittet inne hele vinteren. Så ble vi plutselig nominert, også kommer det sesong to, så nå skjer det ting. Det minner meg på at jeg fikk være med å spille inn serien, som var så gøy!

Karakteren du spiller, Anine, tar ikke livet så høytidelig og er stort sett fornøyd så lenge hun får være med på festen. Kan du relatere til henne iblant?

– Ja, egentlig kan jeg relatere ganske mye til henne. Jeg tror det er et par ting jeg tar mer seriøst enn Anine, men jeg er i likhet med henne ekstremt sosial. Hvis jeg egentlig har planlagt å jobbe med noe, men så vil noen møtes, så er jeg villig til å gå langt for å få til å møte dem. Jeg dobbeltbooker meg jo hele tiden, og blir ikke så fort bekymra. Det er veldig deilig, men jeg er heldigvis ikke så ubekymra som Anine.

I flere anmeldelser blir du løftet som seriens stjerneskudd. Hvordan oppleves det, egentlig?

– Det er selvfølgelig veldig stas, men veldig uforventa. Jeg ble egentlig overraska over hvor stas jeg synes det var. Samtidig vet jeg at det er takket være samspillet oss fire jentene imellom, og det er de fire karakterene sammen som funker. Jeg har nytt godt av at Anine har vært ganske blid og trivelig i sesong en. Så får vi se om det følger meg når hun slår seg vrang og gjør ting som ikke er så sjarmerende lenger.

Hva er det mest «Basic Bitch»-aktige du selv har gjort?

– Altså, det er få ting som slår en god avokadotoast. Også er det ekstremt vanskelig å gå på ski uten å ta bilde av seg selv og legge det ut på sosiale medier. Mine sosiale medier tilsier jo at jeg bor ute, som overhodet ikke er sant, men jeg tror jeg er på mitt lykkeligste når jeg tillater meg selv å være basic, legge ut bilde med bestejentene, kjøpe grønne planter og drikke oransjevin. Det er ofte fristende å legge ut bilde av solnedgangen og skrive «i dag er du fin, Oslo». Man lever et lykkelig liv som basic bitch, tror jeg.

Du er jo også improskuespiller på Det Andre Teateret, som har vært stengt store deler av pandemien. Savner du å opptre?

– Åh, jeg savner det så mye. Vi hadde akkurat en digital fest på Det andre teateret. Det er jo noen av de fineste folka jeg vet om, og det morsomste jeg vet er å stå på scenen med dem. Samtidig har jeg savna det så mye at jeg er redd jeg kommer til å få overtenning når jeg kan stå på scenen igjen.

Hva er det beste med å underholde andre, synes du?

– Noe av ideen med improteater er å gjøre masse forskjellig. Skape masse forskjellige historier, situasjoner og scener på jakt etter det øyeblikket der vi klaffer helt med publikum. Det er så gøy når jeg da merker at publikum kjenner seg igjen i noe vi gjør, enten om det er gjennom tilbakemeldinger fra serien, eller direkte tilbakemelding på scenen. Da møtes vi. Publikum og jeg finner en fellesnevner for oss to, som vi begge kan kose oss med.

Men hvordan er det egentlig å være skuespiller i pandemitid?

– Det har gått veldig opp og ned. Hele høsten spilte jeg jo inn Basic Bitch og rett før jul var jeg på turné med Riksteatret og Det Andre Teatret, så da var jeg veldig heldig. Men begynnelsen av 2021 har ikke vært så fet, det har vært kjedelig. Altså, jeg kan godt kose meg med noen måneder fri, men da vil jeg jo gjøre morsomme ting, være med folk, dra på konserter og fester. Jeg er ikke så god på å være mye alene. Men det er deilig med vår, da. Det er digg å vite at det kommer en sommer, og at vi ikke tvinges til å gå tur i februarvær lenger, når ingen egentlig vil.

Vi tar noen faste spørsmål også. Hva gjør du når du skeier ut?

– Når jeg skeier ut liker jeg å gå for en hel pakke av noe. Spise ute, pynte meg, kjøpe dyr vin selv om jeg ikke har peiling, og flotte meg skikkelig. Og dra på nach. Jeg elsker nach.

Hvem var din barndomshelt?

– Egentlig ganske mange. Jeg var ekstremt opptatt av Jannike Kruse. Hun spilte på Riksteatret, og jeg er fra Lillehammer, så da kunne jeg se henne på scenen. Jeg visste allerede da at jeg ville bli skuespiller, og husker at det var ekstremt stas å se henne spille Frøken Detektiv på scenen i Fredrikstad. Men så hadde jeg også en greie for menn på nyhetene. Tor Erling Staff, han advokaten, satte sine spor. Og Kristen Gislefoss. Hver gang han var på TV ropte mamma og pappa på meg. Jeg håper Jannike, Tor og Kristen lager et band en gang.

Er det noe du angrer på?

– Ja, masse. Jeg kan angre på roller jeg ikke har fått, selv om det ikke er min skyld så tenker jeg sånn «åh, du hadde vært så god»! Også angret jeg i mange år på at jeg ikke gikk bort til en gutt jeg så på Tusenfryd. Jeg pleide å være god på sånt, men han gikk jeg ikke bort til, og det angret jeg på lenge. Nå har jeg kjæreste, da, så jeg angrer vel ikke nå lenger.

Hvem ville du helst stått fast i en heis med?

– Åh, trioen med barndomsheltene mine. Det hadde vært så hyggelig med en liten piknik i heisen med fancy vin og galla-bekledning på hele gjengen.

