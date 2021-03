Funkygine om «Norges tøffeste»: – Det er ikke rom for syting

Hvem: Jørgine Massa Vasstrand, også kjent som Funkygine

Hva: Blogger, treningsprofil og programleder

Hvorfor: Programleder for «Norges tøffeste», som har premiere på NRK fredag.

Hei, Jørgine! Grattis med programlederjobb! Er du spent på premieren?

– Takk! Ja, jeg er veldig spent. Jeg føler på en måte at jeg til en viss grad er ansiktet utad for programmet før man har blitt kjent med deltakerne, så jeg føler på et stort ansvar for gode seertall og positive tilbakemeldinger.

Hvordan oppleves det å nådeløst pushe ti deltakere gjennom smerte, frykt, kulde, sult og søvnmangel?

– Veldig naturlig. Jeg elsker å pushe folk til ytterpunktet, men i jobben min som trener på arrangementer, reiser eller i sosiale medier har jeg ikke nødvendigvis det fokuset. Deltakerne i dette programmet derimot, har frivillig meldt seg på et ordentlig hardkjør av et opplegg. De ønsker selv å finne ut hvor langt de kan flytte egne grenser. Dermed er forventningene også høyere. Det er ikke rom for syting. Her er det bare å stille opp, brette opp erma og gjøre det absolutt beste man kan.

Er det noe folk generelt burde gjøre mer av, synes du?

– Alle burde pushe seg til å gjøre det beste de kan, men de tingene deltakerne gjør er for folk som allerede har et visst utgangspunkt. Jeg tror uansett det styrker karakteren din å kjenne på så mye motstand som deltakerne opplever og går gjennom i programmet. Jeg tror de kommer ut som litt sterkere mennesker, i hvert fall mentalt.

Du var jo selv med som deltaker da programmet gikk for noen år siden, og ble ikke særlig fornøyd da du røk. Hvordan ser du tilbake på det nå?

– Det er fortsatt like grusomt å tenke på. Sånt går ikke over dessverre, i hvert fall ikke for meg.

Hva bør seerne forvente av denne sesongen?

– Jeg kan ikke si så mye konkret, men det som er interessant å se er hvor mye det psykiske spiller inn, og at det ikke nødvendigvis alltid er musklene som vinner. Hvem greier å holde hodet kaldest når det virkelig gjelder, være strategisk midt oppi alt og lar seg minst distrahere av ting som skjer rundt? Alt dette spiller også inn. Også synes jeg det er utrolig kult at vi har en gjeng som representerer så ulike idretter. Vi har deltakere som driver med crossfit, dødsing, dansing og fisking. Dette er interessante mennesker med så ulik kompetanse, som gjør dem gode og tøffe på hver sin måte.

Over til faste spørsmål. Er det noe du angrer på?

– Det har jeg aldri tenkt på. Sånn kan man ikke tenke.

Hvilken egenskap misliker du mest med deg selv?

– Jeg kan være veldig impulsiv, som gjør at jeg innimellom tar noen litt lite veloverveide beslutninger. Samtidig så ville jeg ikke vært foruten den impulsiviteten, for jeg opplever mye gøy også, på grunn av den.

Hva kunne du gått i et demonstrasjonstog for eller mot?

– Veldig mange ting. Alt som er urettferdig, som forskjellsbehandler og som ikke henger på grep, enten det er for dyr, mennesker, eller samfunnet. Under Black Lives Matter-demonstrasjonen sto vi i et relativt lite demonstrasjonstog her på Jessheim, mens det sto tusenvis i Oslo. Men vi var der, og det er jeg glad for.

Hvem ville du helst stått fast i en heis med?

– Noen jeg kjenner i hvert fall, ikke en ukjent. Jeg er ikke personen til å anse det som en fin anledning til å bli kjent med nye mennesker. Jeg ville stått fast i heisen med mannen min, jeg.