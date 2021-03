Språkråds-direktør, ikke diktator

HVEM: Åse Wetås (48)

HVA: Direktør i Språkrådet.

HVORFOR: Plutselig aktuell fordi NRK skrev at rådet ville vrake ordet «nordmann». Men fullt så enkelt var det ikke.

Yo! Jeg leser at du vil vrake ordet «nordmann»?

– Jeg ble kjempeoverrasket. Både over at vi tilsynelatende ville det, og enda mer overrasket over at noen i offentligheten tror at vi i Norge har et statlig organ som bestemmer hvilke ord det er lov å bruke. Det høres jo smått totalitært ut.

Dere forbyr ikke ord?

– Nei, vi gjør jo ikke det. Ordforrådet i norsk er det bare språkbrukerne som bestemmer over. De ordene folk synes er bra, de blir stående. Ord ingen bruker lenger, de havner på den språklige kirkegården.

Men er det ikke litt rart at vi har et så kjønna ord, som skal beskrive alle?

– «Mann» i «nordmann» viser tilbake til betydningen «menneske». Betydningen har vært med oss langt tilbake i tid. Opprinnelig var mann både mann og menneske.

Nå har vel også kvinneundertrykking vært med oss langt tilbake i tid ...

– Joda. Ord forandrer betydning over tid. Vi ser en tendens til at ordet nordmann blir brukt mindre om damer. Da bruker mange for eksempel «norske Eva», i stedet for «nordmannen Eva». Vi ser at mange oppfatter ordet nordmann som kjønna.

Både «lensmann» og «fylkesmann» er jo fjerna. Hvorfor ikke nordmann i samme slengen, liksom?

– Det er Stortinget som har bedt regjeringa om å rydde opp i kjønna yrkestitler i staten. Hvert departement fikk beskjed om å rydde opp i sine. Så har Språkrådet gitt språkfaglige råd. Ordet nordmann er ikke en stillingstittel i staten, så det hører ikke sammen med disse andre.

Men det er OK at de andre har blitt fjerna?

– Det står det et samla storting bak. Vi at kjønnsbalansert språk virker. Helsesøster ble endret til helsesykepleier. Det ønsket yrkesgruppen sterkt, og det etablerte seg lynraskt. Der melder de også at de har fått flere søkere som er menn.

Du svarte ikke! Er du for eller mot endringene av lensmann og fylkesmann?

– Vi tror det er en god idé å ha et kjønnsbalansert språk. Men vi i Språkrådet er et statlig organ, som skal utføre språkpolitikken på fullmakt. Hvis jeg mente dette var en dårlig idé, så måtte det i tilfelle være en hobby jeg dyrka på fritida. I arbeidstiden skal vi følge opp vedtakene Stortinget gjør.

Det hadde vært en pussig hobby.

– Ja, det hadde det.

Hva med korona? Dere mener det skal være med K, mens VG skriver det med C. Sender du sure mailer til VG om det?

– Nei, de eneste som har plikt til å følge norsk rettskriving er staten, lærere og NRK. Alle andre står fritt. Men jeg vil jo anbefale alle å følge norsk rettskriving.

Jeg pleier å si «prosjektor». Det får jeg ofte kjeft for.

– Haha, det er en klassiker. Vi legger oss i utgangspunktet ikke så veldig opp i hvordan vi sier ting. Men ordet finnes i skrift som prosjektør eller projektor. Begge deler er gangbart.

Men ikke min mellomting?

– Du har så mange med deg at spørsmålet om «prosjektor» som ny normert skrivemåte av ordet er ferdig utreda og faktisk skal til behandling i neste uke.

Burde jeg gå mye utenfor Språkrådets kontorer og si mine favorittord høyt, kanskje?

– Det ville nok ikke virke. Det er nok lurere å skrive ordet mye i Dagsavisen. Vi følger normdannende kilder, tekster som leses av mange.

Kanskje dere bør finne et nytt og kjønnsnøytralt ord for «stråmann»?

– Det er opp til språkbrukerne. Nye ord oppstår hele tida, og hvis folk synes det er bra, så snapper vi det opp. Det er superdemokratisk og nådeløst. Der bestemmer du og jeg og femtenåringen like mye.

Bortsett fra at jeg er ekstra mektig fordi jeg skriver i avisa. Muhahah!

– Nettopp. Du har en fordel der.

Nå, noen faste spørsmål. Hva gjør deg lykkelig?

– Å være sammen med kohorten min.

Apropos nye ord, liksom. Jeg liker det!

– Jeg synes først det var litt teit, men folk bruker det på gøyale måter. Vi ble litt overrasket da de skulle kalle grupper av barnehagebarn for en kohort. Men det etablerte seg fort.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Jeg tror det må bli en forfatter. Umberto Eco. Han har skrevet en bok jeg elsker, Rosens navn. En fantastisk fin type. Og språkviter.

Det trekker litt opp, eller?

– Ja, jeg synes det.

