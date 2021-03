Lege Kaveh Rashidi om vaksineskepsis: – Det går imot magefølelsen å skulle sprute noe inn i kroppen

Hvem: Kaveh Rashidi (32).

Hva: Lege, foredragsholder og forfatter.

Hvorfor: Aktiv på Twitter. Har i pandemien satt søkelys på konspirasjonsteorier og feilinformasjon om koronaviruset. Det har fått konspirasjonsteoretikere til å gå til angrep på ham.

Hei, Kaveh! Ser på Twitter at du innrømmer at dere leger er i en hemmelig allianse med vitenskapsfolk og politikere og får milliarder av Big Pharma for å lyve til befolkningen?

– Det er det konspirasjonsteoretikere mener i hvert fall. Jeg tenkte det var morsomt om de fikk viljen sin, ved at jeg innrømmer at alle teoriene deres stemmer.

Fikk du noe respons fra disse konspirasjonsteoretikerne, da?

– Ja, det var et par av dem som fortalte meg at «jo da, du er bare en liten brikke i spillet, du skjønner det bare ikke selv. Vi skjønner at du tuller nå, men alvoret er der fortsatt og big pharma styrer deg».

Hvorfor tror du at det oppstår slike konspirasjonsteorier?

– Nei, si det. Jeg mistenker at det alltid har vært et visst antall mennesker som tror på ganske vanvittige ting, men at mange av dem ikke har vært like høylytte tidligere. På internett sitter man bak en skjerm, og det er lett å hausse hverandre opp. Jeg har vært inne på facebook-gruppen som heter «Stopp lockdown nå!», og de lager jo enorme saker ut av hver eneste bitte lille ting. Det virker som det er en del personer som har en grunnleggende mistro til det andre kaller grunnleggende sannheter.

Hvis du hadde fått ti kroner hver gang noen forveksler deg med lege Wasim Zahid, hvor rik hadde du vært nå?

– Haha, jeg hadde kanskje ikke vært rik, men jeg hadde hatt nok til å kjøpe meg en ny bil.

Er det provoserende?

– Nei, jeg synes bare det er morsomt. Det var ekstra gøy når folk begynte å ønske meg god bedring fra koronaviruset, fordi Wasim var smittet. Heldigvis er det en bra fyr jeg blir forvekslet med. Jeg hadde nok ikke likt det hvis det var en negativ figur. Wasim og jeg er også veldig like på mange måter, og vi er nære venner, så jeg skjønner godt at det er lett å blande oss litt.

Hva har vært det mest krevende med å være lege under pandemien?

– Jeg synes egentlig at det har vært veldig fint. Mange yrker og karrierer har gått i oppløsning, mens jeg har et yrke som er blant de mest trengte nå. Men det verste, som definitivt ikke er unikt for mitt yrke, har vært uforutsigbarheten. Jeg er en systematisk type og kjenner at det tærer litt på at tiden vi er i er preget av så mye usikkerhet.

Hvordan blir man kjendislege, egentlig?

– Jeg definerer ikke meg selv som kjendislege. Jeg har skrevet bøker og kronikker lenge. Så fikk jeg fast spalte i Aftenposten og bøkene mine ble bestselgere. Da blir man fort invitert på tv og radio. Jeg vet ikke hva som definerer kjendis, men det er vel at man er veldig synlig i perioder?

Hva var dine tanker da viruset først oppsto?

– Rundt desember og januar i fjor enset jeg det ikke engang. Eller, jeg registrerte at det var en greie, men bare som en liten nyhet. I februar var jeg på Dagsrevyen for å snakke om den nye boka mi. Da spurte plutselig programlederen meg om hva jeg tenkte om covid-19-greiene, dette var vel før det var kommet til Europa. «Ikke reis til Wuhan», sa jeg da. Det klippet ble med i «Nytt på nytt», så det var jo morsomt.

Har du forståelse for at noen er vaksineskeptikere?

– Ja, det skulle det bare mangle at jeg har. Det er veldig sunt å være skeptisk til vaksinen. Det går imot magefølelsen å skulle sprute noe inn i kroppen som skal beskytte deg mot et virus. For mange er det helt klin kokos. Jeg pleier å sammenligne det med det å fly. Jeg kan ikke forstå at så mange tonn kan lette fra bakken med bensin. Hadde jeg ikke vist det var mulig hadde jeg tenkt at det var umulig. Selv om mange fly har krasjet så er det til syvende og sist sånn at du må sette deg på et fly hvis du vil til Thailand, og stole på de folka som kan det. Det er litt det samme med vaksinen. Det har vært feil og usikkerhet knyttet til vaksiner, men skal vi komme oss gjennom pandemien uten at veldig mange tusen mennesker dør, må vi bare stole på vitenskapelig metode.

Over til litt faste spørsmål. Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Erlend Loe sin «Naiv. Super», som jeg leste da jeg var tenåring. Det var noe med hovedkarakteren som satte seg veldig hos meg. Kanskje var det følelsen av meningsløshet og uvissheten rundt hva han ville med livet.

Er det noe du angrer på?

– Ja herlighet, det er masse! Det meste kan gjøres bedre og jeg hadde gjort mye annerledes hvis jeg kunne endret på ting, men det er ikke noe mål å gjøre ting perfekt. Det er helt greit å angre på ting synes jeg, det er nesten en nødvendig del av livet.

Hva gjør du når du skeier ut, da?

– Mine guilty pleasures går på mat og drikke. Og tv. Skulle jeg hatt en hensynsløs dag så hadde det vært å bestille fra Macern med Foodora og bingewatche gamle sitcoms.

Hvem ville du helst stått fast i en heis med?

– Kan jeg velge døde folk også?

Ja.

– Det er kanskje et litt sentimentalt klisjésvar, men da ville jeg valgt søstera mi som ikke lever lenger. Rett og slett fordi jeg savner henne.

