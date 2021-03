Lise Karlsen satser på cocktailtips og video i sosiale medier, når butikken har vært koronastengt

Lise Karlsen, gründer og eier av retrobutikken Manillusion

Aktuell med: Satser på personlig service, video og livesendinger for å overleve koronakrisa

Hei! Hvordan går det under krisa?

– Det går faktisk akkurat like greit som det gjorde i januar i fjor, før folk i det hele tatt visste at det kom en pandemi. Og da Oslo stengte helt ned for kort tid siden gikk det faktisk bedre enn da vi hadde åpent noen timer på dagen.

Wow, hvorfor det tror du?

– Under pandemien har det ikke vært så mange folk ute på gata,og når du har åpen butikk må du være parat for alle som kommer inn. Da rekker vi ikke å få laget like mye innhold, kun legge ut bilder på sosiale medier. Da det stengte helt ned helt fikk vi plutselig tid til å lage mer video og å holde livesendiger fra utstillingsvinduene våre. Det var så vellykket at jeg tror vi kommer til å fortsette med det.

Dere er så flinke foran kameraet, og burde vel snart få deres egen TV-serie. Har det alltid falt dere så lett?

– Ja! Det kommer nok naturlig når man snakker om noe man er opptatt av. Vi har aldri hatt budsjett til å betale modeller og influensere til å stille opp for oss og har måttet gjøre alt selv. Nå det blitt strategien vår, å være våre egne influensere. Det er utrolig gøy og vi håper kan inspirere folk. Det jo alltid mye bedre å se klærne på en levende kropp enn på en henger.

Stemmer det at staben får godteposer av deg innimellom?

– Ja, de får Gomp!

Dere er tre veldig forskjellige damer, er det bevisst?

– Vi satser helt bevisst på å vise klærne på naturlige kvinner, være kroppspositive, alderspositive, legningspositive. Derfor er det viktig at vi er forskjellige slik at alle ser noe de kan få lyst på og synes de får nyttige tips. Selv blir jeg 55 i mars, men jeg har ikke tenkt å la være å pynte meg for det.

Les også: To lange menn tenker nytt: – Vi ser optimistisk på framtida

Du sa på livesendingen nylig at du elsker 40- og 50-tallet. Hvordan ble du så glad i akkurat den perioden?

– Også 80-tallet dda jeg var ungdom selv. Og da var jo Madonna stor, og hun hentet masse inspirasjon fra 40- og 50-tallet såå det har vært med hele veien tror jeg. Jeg har alltid likt katteøye-sminke, swingkjoler, blonder og veldig femninine snitt – alt dette hadde jeg på åttitallet også.

Man da du startet i 2005 i Holtegata på Majorstua solgte dere mye fetisj-mote. Er folk på vestkanten mer kinky, kanskje?

– Nei, , mange av kundene den gangen var goths, metallhoder, gamer-kids og folk som likte viktoriansk mote – og artister, ikke minst. Jeg lyst til å selge klær man kunne bruke på scenen og i en klubb uten at man måtte gå inn i en pornobutikk, og det førte meg inn i mange ulike subkulturer. Og etter hvert har kundene og butikken på en måte vært på den samme reisen og dratt mer mot retrostil, slik at de som var ungdommer og gikk i lakkbukser i 2005 er blitt voksne og ihuga 1940- og -50-tallsfans i dag. Man har gått fra å samle på hodeskaller til å samle på flamingoer.

Å slenge rundt i joggebuksa på hjemmekontoret er heller ikke noe for deg?

– Nei, det gjør noe med selvfølelsen å ta på seg noe pent, selv når du sitter på hjemmekontoret. Ta i alle fall ta på litt leppestift når du er hjemme og ikke trenger ha på munnbind.

Hva er dine favorittserier?

– Jeg synes det er gøy i se på den lett surrealistiske «WandaVision» på Disney og ikke minst «The Queen’s Gambit» på Netflix. Minn sjakkspillende mann var superentusiastisk til sjakken mens jeg var mest opptatt av stilen. «Atlantic Crossing» på NRK var også fantasisk, sånn stilmessig. Brått fikk vi solgt mye hårblomster som klespynt.

Les også: Elise By Olsen (20) skal åpne et motebibliotek i Oslo

Hva gjør du når du skeier ut?

– Jeg syns jeg skeier ut litt hver dag. Men da er det kanskje ikke utskeielser? Livet er en gave som vi må nyte hver dag. Jeg shaker cocktails, det er bra for overarmene!

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– En høy rødhåret skotte med kilt, fra 1700-tallet. Ja takk! Sam Heughan, som spiller Jamie i «Outlander» for eksempel. Og en flaske whisky.

For deg med ♥ for Oslo: Sjekk våre Oslo-sider her!

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!