Aldri mer selfies i baris

Hvem: Henrik Holt (27)

Hva: Fotografen bak tinderbilder.no, en tjeneste som tilbyr profesjonelle bilder til din tinderprofil.

Henrik Holt (27) driver tinderbilder.no. (Hamza Nebolsi)

Saken ble publisert første gang i september 2020

Jeg ser på nettsiden din at du lover flere matcher på Tinder med nye, profesjonelle bilder. Det høres bra ut, men følger det også med liggegaranti?

– Haha, nei, det er det ikke, altså. Men jeg får tilbakemelding på at kundene får flere matcher. Nå er det sånn at de som tar kontakt, de trenger virkelig nye bilder, for å si det sånn. Noen har ikke bilder som er brukandes i det hele tatt, så det skal ikke så mye til.

Ja, det er vel en del selfies i bar overkropp i baderomsspeilet?

– De fraråder jeg sterkt å bruke! Eller bilder fra gutteturen til Magaluf, de er også bare å legge på hylla. Hvis du absolutt vil vise dem fram, får du gjøre det under selve daten. Mange legger ut bilder de selv synes er kule, på motorsykkel med hjelm og solbriller, eller i fallskjerm. Men de bildene kan du jo like så godt ha funnet på Google, ingen ser at det er deg.

Men du passer på at folk ligner på seg selv på bildene du tar av dem? Det er en kjent sak at folk har pynta så mye på profilen sin at de er ugjenkjennelige når du møter dem i virkeligheten.

– Ja, det sørger jeg for. Jeg lager ikke en ny McDonalds, du skal kjenner igjen varen du har bestilt. Men jeg fjerner kviser og bleker tenner, da.

Bleker du tennene til folk!?

– Fjerner misfarging, er vel mer korrekt. Det blir som digitale ølbriller.

Les også: Skjul tatoveringene dine på Tinder

Men du, hvis folk bare har profesjonelle bilder av seg selv på Tinder, så kan det fort se ut som de prøver litt for hardt ...

– Ja, jeg anbefaler ingen å bruke kun de proffe bildene, helst bør de bruke bare ett – det beste. Så sper du på med andre bilder utover i profilen.

Der kan du putte inn det bildet i bar overkropp?

– Unngå baris totalt! Med mindre du er veldig harry da, og ønsker en harry dame. Du er jo en merkevare, så du må tenke på hva slags kundeklientell du vil ha.

Er du på Tinder selv?

– Nei, men jeg har vært der, og jeg slet selv med bildene. Når til og med en fotograf sliter, så skjønner man jo at det er vanskelig.

Les også: Tøff på Tinder og fleksibel på jobb: – Jeg er drittlei!

Det er mest menn som tar kontakt, eller?

– Ja, jeg vil si at 90 prosent av kundene mine er menn. Det er alle slags mennesker, studenter eller eldre som har gått gjennom en skilsmisse. Jeg møter mange rare karakterer og kule mennesker.

Hvordan foregår en fotoshoot?

– Vi møtes et sted i Oslo sentrum, jeg har noen spotter jeg liker å bruke, som området rundt operahuset. Så bytter de antrekk, sånn at det skal se ut som bildene er tatt på forskjellige dager. Det er utrolig hva man får til på en time.

Vi går over til de faste. Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Det må være «Principles» av Ray Dalio. Han er verdens mest suksessfulle finansmann og driver selskapet sitt basert på noen prinsipper, som du kan bruke både i arbeidslivet og i livet generelt.

Hvem var din barndomshelt?

– Will Smith!

Å, jeg elsket å se «Fresh Prince of Bel Air» etter skoletid. Men du er kanskje for ung til å ha fått med deg den?

– Nei da, jeg har sett alt. Den gikk på TV da jeg kom hjem fra skolen, også. Eller så kan du finne den på Netflix, da.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg er perfeksjonist og veldig pirkete. Det er en gave, men også en byrde.

Er det noe du angrer på?

– Ja, at jeg studerte for å bli ingeniør. Det var waste of fucking time, og to år jeg aldri får tilbake.

Men er du utdannet fotograf?

– Nei, jeg plukka opp kamera som 11-åring. Du må lære deg noen grunnprinsipper, men det er enkelt uten utdanning. Egentlig driver jeg mest med video.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Tenker du på diett, da, eller? Som cheatmeal?

Cheatmeal?

– Ja, at du spiser sunt hele uka, men en dag spiser du ikke like sunt. Da bestiller jeg en pizza. Drugs og sånn holder jeg meg unna. Jeg er en straight shooter.