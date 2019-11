– Nav ringte her om dagen. Da ba de om unnskyldning og sa at saken min har høy prioritet. De ga beskjed om at jeg vil høre fra politiet innen første desember, så innkaller de meg til møte om veien videre, forteller Marianne Evensen til Dagsavisen.

54-åringen er en av de 48 menneskene som så langt er dømt for trygdesvindel på feil grunnlag i Nav-skandalen. Hun er også en av de 36 menneskene som er dømt til fengsel for det. I 2017 sonet Evensen 75 dager i fengsel, for å ha besøkt kona i Danmark mens hun mottok arbeidsavklaringspenger (AAP).

Fem minutters samtale

Dagsavisen snakket først med Evensen 31. oktober, få dager etter at det ble kjent av Nav har feiltolket reglene om å ta med sykepenger, arbeidsavklareringspenger og/eller pleiepenger til andre EØS-land.

Da kunne hun opplyse om at Nav ikke hadde tatt kontakt enda. Onsdag forrige uke slo de på tråden, ti dager etter at skandalen først ble kjent. Det var første gang hun hørte fra Nav siden saken sprakk.

– Samtalen varte ikke mer enn knappe fem minutter, forteller Evensen.

– Det er ikke så enkelt for de ansatte som blir satt til å ringe. Det kan ikke annet enn å beklage, fortsetter hun, og legger til:

– For en av Navs saksbehandlerne er dette en stor sak, men det er lederne som skal vite hva som er rett og galt.

– Hva synes du om beklagelsen som er kommet så langt?

– Det blir for dumt. Her sitter et stakkars menneske som ikke har hatt noe med saken å gjøre og skal be om unnskyldning. Det er vel litt sent i utgangspunktet. Jeg ønsker bare at de rydder opp. Det er litt i seneste laget å be om unnskyldning, når det er såpass mange som har sonet for noe vi ikke har gjort.

Skaffet advokvat selv

På lørdag opplyste arbeids -og sosialminister Anniken Hauglie (H), at regjeringen vil iverksette rettshjelpstiltak for de rammede i saken.

– Slik det vil bli gitt frie rettsråd, uavhengig av inntekt og formue, for eventuelle klager på Navs omgjøringsvedtak, uttalte hun til NTB.

Under telefonsamtalen på onsdag mottok ikke Evensen noen opplysninger om rettshjelp til veien videre. Selv har hun tatt kontakt med advokaten som fulgte henne under rettssaken hvor hun ble dømt i 2017.

– Han er på saken, forteller hun, og sier han også vil være tilstede under møtet med politiet, når innkallelsen kommer.

Tidligere opplyste Evensen at hun kommer til å kreve erstatning, om det kommer frem at hun er feilaktig dømt.

–Blir svimmel

Siden telefonsamtalen onsdag, har ikke Evensen mottatt mer informasjon fra Nav.

Hva synes du om oppfølgingen fra Nav så langt?

– Det er ikke noe oppfølging. Kun den ene telefonen. Nav har ikke innkalt til noe som helst, så jeg vet ikke hvordan ting foregår i den verden.

Hvordan har det vært å følge dekningen siden omfanget av saken ble kjent?

– Jeg blir svimmel av å lese om hvordan ting ikke har fungert, sier 54-åringen, som lider av uhelbredelig kreft.

– Jeg prøver å få med meg det meste. Men når så mye blir rullet opp, da må man lure på kompetansen. Det er mange instanser sakene har vært gjennom, som kunne sørget for at sakene hadde endt annerledes. Jeg blir bare matt av at det er så lite kunnskap blant de som skal vite hva de driver med.

– Hva håper du skjer videre?

– Vi får se hva de gjør videre. Mye blir jo ren jus, sier Evensen, og avslutter:

– Men jeg håper det blir konkludert med at Nav faktisk har gjort feil, i tillegg til politi og dommere.