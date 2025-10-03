Nav: Arbeidsledighet på 2,1 prosent i september

Det er en svak nedgang fra august, da 2,2 prosent av arbeidsstyrken var ledige. Det viser nye tall fra Nav.

Dersom tallene justeres for normale sesongvariasjoner, var det 100 flere helt ledige enn forrige måned.

– Det er små endringer på arbeidsmarkedet fra forrige måned. Selv om det har vært en svak økning det siste halve året, er arbeidsledigheten på et lavt nivå, og den er fremdeles lavere enn før pandemien, sier seniorrådgiver i Nav, Audun Gjerde.

Høyest ledighet innen reiseliv

I tillegg var 22.800 personer delvis ledige og 10.400 var arbeidssøkere på tiltak. Totalt var det dermed 95.100 registrerte arbeidssøkere hos Nav i september. De utgjør 3,2 prosent av arbeidsstyrken.

– Regjeringens fremste prioritering er å videreføre trygg styring i den økonomiske politikken. Nye tall fra Nav viser at ledigheten fortsatt holder seg lav og stabil. Det er bra, sier arbeids og inkluderingsminister Kjersti Stenseng (Ap).

Arbeidsmarkedet er solid, slår hun fast og viser til lav ledighet, høy sysselsetting og vekst i næringslivet.

Ledigheten var høyest innen reiseliv og transport, med 2,9 prosent av arbeidsstyrken. Den laveste ledigheten var innen akademiske yrker, med 0,9 prosent av arbeidsstyrken.

Det ble lyst ut 43.300 ledige stillinger i september, som er en nedgang på 11 prosent fra september i fjor.

Lavest ledighet i Troms

Arbeidsledigheten var høyest i Oslo og Østfold med 2,8 prosent av arbeidsstyrken.

– Ledigheten i Oslo er fortsatt relativt lavt sammenlignet med gjennomsnittet de siste ti årene, sier Einar Lødemehl, avdelingsdirektør i Nav Oslo, i en pressemelding.

Troms er fylket med lavest ledighet. Der var 1,2 prosent av arbeidsstyrken helt uten jobb.

I de fleste fylkene har det vært små endringer den siste måneden. Ledigheten falt mest i Nordland (6 prosent) justert for normale sesongvariasjoner, og økte mest i Rogaland (3 prosent).