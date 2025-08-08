Nav: 700.000 står utenfor arbeidslivet

En av fem nordmenn er verken i jobb eller utdanning, viser tall fra Nav. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

– Mange av dem som står utenfor, er mennesker som både evner og ønsker å bidra i arbeidslivet hvis forholdene legges til rette, sier Nav-direktør Hans Christian Holte i en pressemelding.

Nav la fredag fram den såkalte utenforskapsrapporten. Den viser at 20,5 prosent av folk i alderen 20–66 år er på utsiden av arbeidslivet.

De er ikke i arbeid, er ikke selvstendig næringsdrivende, tar ikke høyere utdanning og har ikke gått av med pensjon.

– Som samfunn har vi et felles ansvar få hjelpe de som har mulighet ut i arbeid. Vi må senke kravene og gi flere en sjanse i arbeidslivet, sier Holte.

Brenna: Altfor mange utenfor

Tallene i rapporten er fra 2024. Ikke siden 2021 har det vært en høyere andel av folk som står utenfor arbeidslivet. Pilen har pekt i feil retning tre år på rad.

– Det har blitt over 150.000 flere i jobb i denne regjeringsperioden, men tallene fra Nav understreker likevel at altfor mange fortsatt står utenfor arbeidslivet og at det har vært sånn lenge, skriver arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) i en epost til NTB.

Ukrainere drar tallet opp

Gruppen i utenforskap økte med 15.000 personer på ett år fra 2023 til 2024. Flyktninger fra Ukraina drar tallet opp og utgjør en betydelig del av økningen, ifølge Nav.

Ved utgangen av fjoråret bodde det 48.000 ukrainere i yrkesaktiv alder her i landet. To av tre er definert å være i utenforskap.

Flere over på uføretrygd

Høyere sykefraværet de siste årene blant befolkningen som helhet har ført flere inn i arbeidsavklaringsløp og over på uføretrygd. Nesten 289.000 mottok uføretrygd i fjor.

– Dette bekymrer oss i Nav. Våre analyser viser at svært mange aldri kommer ut i arbeid igjen fra uføretrygd, og at utenforskapet dermed blir varig, sier Holte.

Kortere køer i helsevesenet er viktig for å få ned sykefravær, mener han. Samtidig må Nav jobbe målrettet med oppfølging overfor sykmeldte, legger han til.

Omtrent én av tre som står utenfor arbeidslivet, mottar ingen trygdeytelser i det hele tatt. I den yngste aldersgruppen, de som er under 30 år, får halvparten trygd, mens den andre halvparten mottar ingenting.

114.000 unge utenfor

Andelen unge voksne som verken er i utdanning eller jobb, økte også i fjor. 114.000 unge voksne er å regne som utenfor – noe som tilsvarer 16,2 prosent.

– Hvis vi ser bort fra ukrainere har ungt utenforskap faktisk falt svakt siden 2021. Likevel er antallet for høyt, sier Nav-direktøren.

Han understreker at unge, altså aldersgruppen 20–29 år, er Norges viktigste ressurs fremover. Denne gruppen har høyeste prioritet i Nav, blant annet gjennom ungdomsgarantien.

– Vi vet at det er mange i denne gruppa som både kan og vil jobbe, og vi trenger flere som kan bidra til at de får muligheten, sier Holte.

Flest på Øst- og Sørlandet

Utenfor-tallene viser at Østfold, Vestfold, Telemark og Agder har de største gruppene. De fire fylkene har alle over 23 prosent av yrkesaktiv befolkning som verken studerer eller er i jobb.

Brenna kaller utenforskap en av de største utfordringene Norge har.

– Vi bruker i år 770 millioner ekstra for å få flere i jobb og har satt i gang en rekke nye tiltak. Og fremover må vi gjøre enda mer, spesielt for unge. Nytt ungdomsprogram, nye forsøk med lønnsgaranti og gi unge uføre bedre oppfølging slik at de som kan jobbe, kommer i jobb, sier hun.