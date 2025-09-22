Natur må vike for næringsutbygging

Store naturområder skal etter planen bygges ned til fordel for næring framover. Halvard Alvik / NTB

Norkart har, på oppdrag fra Miljødirektoratet, gjennomført en analyse av næringsareal som er satt av til utbygging i kommune- og reguleringsplaner, men som ennå ikke er realiserte.

Rapporten viser at det er over 15.000 planlagte næringsareal i Norge. 25 av dem er godt over 1 kvadratkilometer store, tilsvarende hele området fra Slottsparken til Oslo S, inkludert Bjørvika, skriver Miljødirektoratet i en pressemelding.

Bit-for-bit nedbygging

Det er totalt satt av 356 kvadratkilometer til formålet i kommunale planer, og rundt halvparten av områdene er ferdig regulert. Mesteparten er altså i dag naturområder, og nesten halvparten ligger i skog.

Kun 41 kvadratkilometer, altså 12 prosent, ligger i såkalte grå areal, altså områder som allerede er bygd ut.

– Dette viser enda en gang at det er planlagt bit-for-bit nedbygging av store naturområder i Norge. Jeg oppfordrer kommunene til å gjennomføre planvask og styre utbyggingen mot grå areal. Regjeringen har satt i gang arbeidet med et kart over grå areal som skal gjøre det enklere å finne egnet areal, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

– Vil miste mye viktig natur

Alle kommuner trenger ikke nødvendigvis å ha sitt eget store næringsareal, sier direktør Hilde Singsaas i Miljødirektoratet.

– Dersom alle kommuner bygger ut sine egne store næringsareal vil vi miste mye viktig natur og få store klimagassutslipp. Jeg vil oppfordre kommunene til å se på tvers av kommunegrenser, og planlegge næringsareal i et regionalt perspektiv.