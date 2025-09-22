Natur må vike for næringsutbygging

Majoriteten av områdene som i dag er planlagt til næringsutbygging, er naturområder, ifølge nye tall fra Miljødirektoratet.

Store naturområder skal etter planen bygges ned til fordel for næring framover.

Innenriks

NTB
Publisert

Norkart har, på oppdrag fra Miljødirektoratet, gjennomført en analyse av næringsareal som er satt av til utbygging i kommune- og reguleringsplaner, men som ennå ikke er realiserte.

Rapporten viser at det er over 15.000 planlagte næringsareal i Norge. 25 av dem er godt over 1 kvadratkilometer store, tilsvarende hele området fra Slottsparken til Oslo S, inkludert Bjørvika, skriver Miljødirektoratet i en pressemelding.

Bit-for-bit nedbygging

Det er totalt satt av 356 kvadratkilometer til formålet i kommunale planer, og rundt halvparten av områdene er ferdig regulert. Mesteparten er altså i dag naturområder, og nesten halvparten ligger i skog.

Kun 41 kvadratkilometer, altså 12 prosent, ligger i såkalte grå areal, altså områder som allerede er bygd ut.

– Dette viser enda en gang at det er planlagt bit-for-bit nedbygging av store naturområder i Norge. Jeg oppfordrer kommunene til å gjennomføre planvask og styre utbyggingen mot grå areal. Regjeringen har satt i gang arbeidet med et kart over grå areal som skal gjøre det enklere å finne egnet areal, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

– Vil miste mye viktig natur

Alle kommuner trenger ikke nødvendigvis å ha sitt eget store næringsareal, sier direktør Hilde Singsaas i Miljødirektoratet.

– Dersom alle kommuner bygger ut sine egne store næringsareal vil vi miste mye viktig natur og få store klimagassutslipp. Jeg vil oppfordre kommunene til å se på tvers av kommunegrenser, og planlegge næringsareal i et regionalt perspektiv.

næringsareal innenriks miljødirektoratet natur naturområder norkart nyheter andreas bjelland eriksen
Powered by Labrador CMS