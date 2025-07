Når Jan Inge går ut av bilen, setter han seg i fare

Med over 20 års erfaring med å jobbe langs veien har Jan Inge Gunnesmæl sett en utvikling.

– Det har blitt et mye tøffere trafikkbilde med mye mer trafikk, forteller han.

Gunnesmæl er veivokter i Veidekke i Trøndelag.

Entreprenøren har ansvaret for drift og vedlikehold av flere veistrekninger fra Grønbakken sør i Trøndelag til Verdal i nord.

Annonse

Jan Inge Gunnesmæl FOTO: Martin Guttormsen Slørdal

Gunnesmæl sier at både han og arbeidsgiver er opptatt er sikkerheten til de som er ute og jobber langs veien.

– Vi må planlegge alt arbeidet nøye, og vi må passe på oss sjøl. Det er ikke alle bilister som er like flinke til å ta hensyn, sier Gunnesmæl.

Vis hensyn!

Nå er det høytid for mye arbeid langs veiene. Det er kantslått, klipping av plen, reparering av autovern, retting av skilt, lapping av hull i veibanen, fiksing av kumlokk som slår.

Annonse

Jan Inge Gunnesmæl har vært veivokter siden 2002, og har jobbet i Veidekke helt siden 1986. Han oppfordrer bilistene til generelt å vise mer hensyn til de som jobber lang veien.

– Det er første bud. Så må de senke farten litt. Men det kommer av seg sjøl hvis de viser hensyn, sier han.

Jan Inge Gunnesmæl FOTO: Martin Guttormsen Slørdal

Farlig å gå ut av bilen

En veivokter både sjekker veiene og utfører vedlikeholdsarbeid som bedrer trafikksikkerheten.

Annonse

Jan Inge Gunnesmæl forteller om varierte arbeidsdager. På vei til jobb denne dagen fjernet han en ihjelkjørt grevling fra veibanen. Han klipper plen nære veibanen, fjerner trær i veibanen og bistår ved trafikkulykker, for å nevne noe.

Før han får opp skiltene må veivokteren følge nøye med i speilet for å se om trafikken bak har oppfattet at han skal gjøre en jobb. FOTO: Martin Guttormsen Slørdal

Gunnesmæl må ofte ut av bilen for å sette opp skilt for å varsle om at arbeid skal utføres og for at farten er satt ned.

– Det er den farligste delen av jobben. Jeg må hele tiden se etter i speilet om det kommer en bil og om de reagerer på at jeg står i veibanen, sier han.

En gang stoppet Gunnesmæl på kanten av veibanen for å gjøre en jobb, og det kommer en bil i motgående felt. Bilen bak Gunnesmæl valgte å kjøre forbi. Han måtte hive seg unna for å unngå å bli påkjørt.

Annonse

– Da ble det litt trangt med tre biler i bredden på en vanlig europavei, sier han.

Veivokternes arbeidsoppgaver Inspisere veinettet, loggføre funn og vurdere ulike skader som kan oppstå.

Reparere eller sette i gang forebyggende tiltak som ivaretar trafikksikkerheten.

Bestille og motta materialer og utstyr.

Vedlikeholde maskiner og verktøy.

Sortere og håndtere avfall og uønskede planter.

Bistå ved trafikkulykker.

Rykke ut når Vegtrafikksentralen tar kontakt. Kilde: Fri Fagbevegelse

1000 uønskede hendelser

Statens vegvesen får årlig inn rapporter om over 1000 uønskede hendelser på riks- og europaveger hvor trafikanter er involvert. Dette tallet har vært stabilt de siste årene.

– Gjengangeren er at sjåfører kjører for fort gjennom anleggsområder, og ikke tar hensyn til trafikklys og trafikkdirigenter, sier fungerende divisjonsdirektør Cato Løkken i Statens vegvesen Drift og vedlikehold i en pressemelding.

Annonse

– Vi har tilfeller hvor arbeidere har blitt påkjørt og skadet på jobb, også med dødelig utfall. Hver enkelt sjåfør må gå i seg selv, ta ansvar og vise hensyn, legger han til.

Sjåførene må gå i seg selv og ta ansvar, sier fungerende divisjonsdirektør Cato Løkken i Statens vegvesen Drift og vedlikehold FOTO: Eli Ramstad

Før jobb-samtalen

Peder Mæhle Uglem er driftsleder hos Veidekke i Trøndelag. Han forteller at Veidekke har strenge krav på seg for å ivareta sikkerheten til de ansatte og at de setter strenge krav til seg selv (se faktaboks).

HMS i Veidekke Må følge vegvesenets håndbøker og har egne HMS-tiltak.

Har en overordnet risikoanalyse for vanlige, gjentakende arbeidsoppgaver.

Benytter sikker jobb-analyse ved større jobber, og ved jobber med større omfang og skadepotensial. Dette er gjerne ved oppgaver utenom ordinære funksjonsoppgaver og før oppstart av en jobb.

Går igjennom faremomenter og setter inn hensiktsmessige tiltak.

Ukentlige møter med de ansatte der de går igjennom risikoene med en jobb og hvilke oppgaver som kommer.

Hver ansatt på drift og vedlikehold som jobber ute skal minimum to ganger i måneden levere inn registreringer av uønskede hendelser (RUH).

Det meste av arbeid foregår på natt når trafikken er liten.

Rapportering av RUH fra alle landets entreprenører og underentreprenører blir sendt inn til Statens vegvesen. Kilde: Veidekke

Et viktig tiltak i Veidekke er at de ansatte gjennomfører en før jobb-samtale hver dag før de drar ut på et arbeidsoppdrag. Dette kan gjennomføres alene eller sammen med en kollega. De ansatte går igjennom en sjekkliste knyttet til arbeidsoppgaver de skal gjennomføre.

Annonse

– Vi påminner hverandre hva vi skal ut å gjøre og hva som kan være risikoen med oppgaven. Det er det «skal bare»-momentet vi prøver å få bukt med, sier Uglem.

– Arbeidsoppgaver som gjør at du må oppholde deg i veibanen er det som er mest risikofylt for våre ansatte, legger han til.

Peder Mæhle Uglem er driftsleder i Veidekke og tenker sikkerhet FOTO: Martin Guttormsen Slørdal

En grunn til at de er i veibanen

Peder Mæhle Uglem sier at det er gode grunner til at de har arbeidsfolk som gjør arbeidsoppgaver i eller i nærheten av veibanen.

Annonse

– Veiene våre krever vedlikehold for at vi skal komme oss fram på trygge, fine veier. Noen må gjøre den jobben. Bilistene må reflektere over hvorfor det står et varslingsskilt der, eller hvorfor det jobber folk i en grøft, sier han.

Det samme er vegvesenet opptatt av.

– Alle skal hjem til sine etter at arbeidsdagen er over – også de som jobber langs vegene, sier Cato Løkken i Statens vegvesen.

Ta det med ro

Annonse

Veivokter Jan Inge Gunnesmæl tror mange bilister kunne hatt godt av å ta det mer litt mer med ro.

– Bilistene må ordne seg med litt god tid når de skal ut å kjøre. Dårlig tid fører til stress og det kan føre til farlige situasjoner, sier han.

Jan Inge Gunnesmæl FOTO: Martin Guttormsen Slørdal