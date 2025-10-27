Nammo utvider i rakettfart

– Behovet er enormt, produksjonskapasiteten er liten, sier kommunikasjonsdirektør Thorstein Korsvold i Nammo Raufoss til Dagsavisen.

Derfor ruster de kraftig opp for å øke produksjonen. Våpen- og ammunisjonsfabrikken Nammo på Raufoss vokser nærmest i rakettfart. Når 2025 er omme, har bedriften økt staben med rundt 50 prosent på halvannet år. Og det stopper ikke der.

Den eksplosive økningen i bemanning skyldes hovedsakelig et økt og kontinuerlig behov for rakettmotorer og grov artilleriammunisjon, som bedriften er blant de ledende på i Europa. Etterspørselen er enorm og Nammo-produksjonen skal kraftig opp.