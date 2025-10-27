Nammo utvider i rakettfart

Ammunisjonsfabrikken Nammo skulle ansette 700 nye på seks år, men det blir minst det dobbelte.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sammen med konsernsjef Morten Brandtzæg på besøk hos Nammo Raufoss i fjor.

– Behovet er enormt, produksjonskapasiteten er liten, sier kommunikasjonsdirektør Thorstein Korsvold i Nammo Raufoss til Dagsavisen.

Derfor ruster de kraftig opp for å øke produksjonen. Våpen- og ammunisjonsfabrikken Nammo på Raufoss vokser nærmest i rakettfart. Når 2025 er omme, har bedriften økt staben med rundt 50 prosent på halvannet år. Og det stopper ikke der.

Den eksplosive økningen i bemanning skyldes hovedsakelig et økt og kontinuerlig behov for rakettmotorer og grov artilleriammunisjon, som bedriften er blant de ledende på i Europa. Etterspørselen er enorm og Nammo-produksjonen skal kraftig opp.

