Næringsministeren: Vi jobber fortsatt for en avtale med USA

Næringsminister Cecilie Myrseth (Ap) sier norske myndigheter har hatt tett dialog med amerikanske myndigheter på flere nivåer over lang tid og at de fortsatt jobber for å få til en avtale.

– Norge har nå fått en tollsats på 15 prosent, men norske myndigheter har hatt tett dialog med amerikanske myndigheter på flere nivåer over lang tid, sier Myrseth i en kommentar til NTB natt til fredag.

Prosessen pågår fortsatt, til tross for at Norge er omfattet av tollvedtakene USAs president Donald Trump kunngjorde natt til fredag. Myrseth sier samtalene både har vært konstruktive og krevende, men poengterer at situasjonen er uforutsigbar og at forhandlingene «skjer på en annen måte enn vi er vant til».

– Vi er ikke i mål og er fortsatt i samtaler med amerikanske myndigheter, understreker hun.

EU og 39 andre land, inkludert Norge, får en tollsats på 15 prosent på eksport til USA. Tollsatsen betales av importøren i USA, noe som trolig vil gjøre norske varer dyrere i USA.

– Regjeringen jobber for å beskytte norske arbeidsplasser og fremme næringslivets interesser. Hovedmålet vårt er å sikre norske eksportører så gode markedsvilkår i USA som mulig, sier næringsministeren.

Hun er imidlertid tydelig på at bestrebelsene regjeringen fortsetter å gjøre seg, ikke nødvendigvis vil resultere i en lavere generell tollsats enn 15 prosent.

– Det kan være det ikke går, men vi gjør det vi kan for å fortsette samtalene, sier hun.