Nær 30.000 hedret Tamima med gult rosetog: – Har rystet en hel nasjon

– Anslag på rundt 30.000 mennesker møtte opp på Youngstorget, sier Oslo-politiets operasjonsleder Tor Grøttum til TV 2.

Folk møtte opp med gule roser og solsikker, og i gule klær. Dette hadde arrangøren oppfordret til på forhånd, ettersom Tamimas favorittfarge var gul.

– La denne dagen, dette toget, dette havet av gule blomster være et vitnesbyrd om at kjærlighet er sterkere enn hat, at fellesskapet alltid er sterkere enn høyreekstremismen, og at vi aldri, aldri skal godta at rasisme er sterkere enn hat, sa daglig leder Umar Ashraf i Antirasistisk Senter i sin åpningsappell.

Erna Solberg (H) under rosetoget for Kampen-drepte Tamima Nibras Juhar. Javad Parsa / NTB

Tamima Nibras Juhar (34) var alene på jobb da hun natt til søndag 24. august ble drept av en 18 år gammel mann som var beboer på botreningshjemmet på Kampen i Oslo. 18-åringen er siktet for drap og terror, og har også uttrykt at han hadde til hensikt å angripe en moské på Hønefoss.

Flere tusen

Nærmere 100 organisasjoner og aktører sluttet seg til markeringen på Youngstorget, og det er estimert at det var flere tusen deltakere.

– Drapet på Tamina Nibras Juhar har rystet en hel nasjon, hele Norge, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) under sin appell.

Statsminister Jonas Gahr Støre under rosetoget for Kampen-drepte Tamima Nibras Juhar. Javad Parsa / NTB

Det er Juhars familie som har fått velge ut appellantene, opplyses det. Blant de utvalgte var statsministeren, Oslo-ordfører Anne Lindboe (H) og leder Marianne Solberg i Fellesorganisasjonen (FO).

– Det er rasisme

– Vi er kommet sammen i tusentall for å avvise hatet og rasismen, sa statsministeren videre.

Den siktede 18-åringen har gitt uttrykk for høyreekstreme holdninger, og han har forklart i avhør at drapet var politisk motivert.

– Det er ingenting som heter et stolt, hvitt Norge. Det er rasisme, sa Støre til jublende applaus fra folkemengden.

Statsministeren trakk linjer tilbake til rosetoget etter terrorangrepet 22. juli 2011.

– Vi har igjen i landet vårt sett hva høyreekstremistisk tankegods kan føre til. Og vi må si det høyt igjen, selv om det smerter. Dette var et politisk motivert drap.

Flere organisasjoner og politikere deltok. Javad Parsa / NTB

Hele Youngstorget sto med rosene løftet i ett minutts stillhet etter statsministerens tale.

– Har ingen plass i byen vår

Oslo-ordfører Anne Lindboe (H) påpekte også i sin appell at hovedstaden har opplevd angrep fra høyreekstreme før, og at de vet hvor farlige disse kreftene er.

– Hver gang det skjer, sier vi: «Aldri mer». For vi kan ikke si noe annet. Vi kan ikke ha noen annen ambisjon.

Flere tusen strømmet til Youngstorget i Oslo for å delta i Rosetoget for Kampen-drepte Tamima Nibras Juhar. Javad Parsa

Hun påpekte at det er minoritetsbefolkningen som blir hardest rammet, og at mange nå er redde. Ordføreren uttrykte at hun selv også er redd.

– Jeg er både redd og sint. Og derfor vil jeg si tydelig og klart på vegne av hele bystyret i Oslo. Rasisme, høyreekstremisme og muslimhat har ingen plass i byen vår.

Trekker paralleller

Også Ap-politiker og Utøya-overlevende Kamzy Gunaratnam holdt appell under markeringen.

– Terrorister er ikke bare monstre langt unna, sa Gunaratnam.

I likhet med flere andre talere, trekker hun paralleller mellom Kampen-drapet og andre hendelser de siste 30 årene. Blant annet trakk hun fram drapet på Benjamin Hermansen (15), 22. juli, drapet på Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) og pride-terroren.

– Hun skal ikke huskes for blodet hun mistet, men for kampen hun tvinger oss til å ta, sa Gunaratnam.

– Takker det norske folk

Muslimsk Dialognettverk skriver i en epost til NTB at de på vegne av det muslimske miljøet i Norge takker det norske folket og statsministeren for å ha vist i ord og handling at de nå står samlet mot muslimfiendtlige holdninger.

– Å se at vi fortsatt nok en gang orker å stå opp mot hat og muslimhets på denne måten, gir håp og motivasjon til å fortsette med det dialogarbeidet vi har gjort siden 90-tallet, sier talsperson for markeringen, Arshad Jamil.