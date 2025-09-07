Saker om lønnstyveri har lav oppklaringsprosent. Nå vil regjeringen se nærmere på blant annet lovteksten. NTB

Før sommerferien skrev Dagsavisen en rekke saker om lønnstyveri – altså tilfeller der arbeidsgiver ikke overholder lønnsforpliktelser til en arbeidstaker. Slike saker er et alvorlig samfunnsproblem og de mest alvorlige tilfellene har blitt koblet til annen kriminalitet, som menneskehandel, hvitvasking og narkotikavirksomhet.

I august la regjeringen fram en ny handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Punkt 12 og 13 er rettet direkte mot lønnstyveri (se teksten i disse nederst i saken).

Tiltak for å bekjempe lønnstyveri inkluderer blant annet styrking av kontrollmyndighetene, økt samarbeid mellom aktuelle instanser, og forbedring av regelverket for å sikre ordnede arbeidsforhold.

