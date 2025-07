Nå starter valgkampen om skolen

– I dag lanserer vi ett viktig stort løft for å ta tak i det vi ser som et hovedproblem - nemlig leselyst. Målet er at norske barn skal bli blant de beste til å lese i verden. Derfor stiller vi ressurser til disposisjon, minst en milliard kroner over fire år for å løfte leseferdighetene, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Mandag lanserte han det han kalte «et nasjonal leseløft» på en pressekonferanse på Tøyen bibliotek i Oslo sammen med kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun og arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna.

Med dette utspillet, som Støre regner som «starten på den intensive valgkampen», forsøker Ap å løfte skole inn som en stor, viktig sak for velgerne.