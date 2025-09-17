Med trygghetsalarmen rundt halsen , vanner en eldre dame blomstene i sitt eget hjem. Nå er flere beboere i et borettslag på Stovner redde for at alarmene ikke lenger virker, fordi 2G-nettet skal legges ned. Illustrasjonsfoto. NTB

Telia er allerede i gang med å fase ut sitt 2G mobilnett, som mange trygghetsalarmer bruker. I Oslo kommune bruker de Telenor, som også forbereder seg på å slukke 2G-nettet. Utfasingen skjer med godkjenning av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

– Trygghetsalarmene vi bruker benytter seg av Telenor-nettverket, som først slukker 2G i 2027, forklarer helsebyråd Saliba Andreas Korkunc.

Bevilget 24 millioner