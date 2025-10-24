Terapeut Aleksander Andersen hos Søvnklinikken mener at det er et stort eksperiment som gjennomføres når man stiller klokka to ganger i året. Han anbefaler å bruke litt tid på å justere seg ved å flytte tiden man legger seg. Illustrasjonsfoto: Sara Johannessen Meek / NTB NTB

Natt til søndag skal vi justere klokka en time tilbake. Når klokka viser 3 på natta, flyttes den tilbake til 2.

Dermed får vi en ekstra time den søndagen, og de fleste av oss bruker nok den ekstra timen i sengen. Men mange får trøbbel med søvn når rutinene skal endres. Særlig barnefamilier gruer seg til uker med ekstra tidlige morgener.

Barna trenger tid

Søvnekspert Caroline Lorentzen kan bekrefte at mange familier gruer seg til overgangene som vi opplever to ganger i året med sommertid og vintertid.

– Jeg tenker på dem som har fått en rytme der barna våkner i 6- eller 7-tiden, og man er fornøyd. Men så våkner de plutselig klokka 5 på morgenen, og da er det å begynne på nytt igjen, beskriver hun overfor NTB.

Natt til søndag 26. oktober skal vi alle justere klokka en time tilbake. Når klokka viser 3 på natta, stilles den tilbake til 2. – Det er som jetlag, sier terapeut Aleksander Andersen hos Søvnklinikken.

Trøsten er at det normalt ordner seg i løpet av to til tre uker ettersom resten av dagen blir forskjøvet. Hvis barna går i barnehagen, så blir starten der også justert med en time. Det gjelder også måltidene og aktivitetene, og så går man i seng en time senere.

– Men det kan være ganske røft mens det står på, sier hun.

Juster ti minutter

Terapeut Aleksander Andersen hos Søvnklinikken mener at det er et stort eksperiment som gjennomføres når man stiller klokka to ganger i året.

– Det er registrert en økning i hjerteinfarkt hvert år når befolkningen mister en time. På samme måte er det færre om høsten når man henter inn en time. Dette sier noe om viktigheten av søvn, sier han, og viser til at det registreres flere ulykker i samfunnet på våren når vi mister søvn.

– Det er som jetlag, når vi får forskjøvet døgnrytmen under reiser over flere tidssoner. Selv om det bare er én time, så rokker man ved søvnrytmen som kan gå utover hvordan vi har det på dagtid, sier Andersen til NTB.

Søvneksperten Caroline Lorentzen kan bekrefte at mange familier gruer seg til overgangene som vi opplever to ganger i året med sommertid og vintertid. Mandag våkner mange små barn klokka 5 istedenfor klokka 6 eller 7.

Det kan være lurt å ha en klokke som har «gammel» tid. Han anbefaler å bruke litt tid på å justere seg ved å flytte tiden man legger seg for eksempel 10–15 minutter av gangen. Dette kan man også gjøre med barn.

Ny diskusjon

Første gang Norge hadde sommertid var i 1916, og siden har det vært av og på med ordningen flere ganger. Vi hadde for eksempel sommertid fra 1940 til 1945, og i noen av krigsårene hadde vi til og med sommertid hele året.

– Begrunnelsen for å innføre sommertid har vært å utnytte sollyset og spare energi, forteller sivilingeniør Knut Hofstad som er spesialist på energi. Han skriver artikler om blant annet sommertid Store norske leksikon og er ikke i tvil om hva han mener om ordningen.

– Det er unødvendig i dag. Det burde avvikles med en gang. Særlig nå er det så mange som har fleksibel arbeidstid, og man kan bare starte litt før og få samme virkning framfor å forskyve klokka. Det er en forstyrrelse av hverdagen å justere dette fram og tilbake, sier han til NTB.

I 1980 ble det på nytt innført sommertid, og siden har vi fulgt sommertiden som nå reguleres av EU. Et forslag om å avvikle den ble lagt fram i 2019.

Men uenighet mellom landene, pandemien, krig i Ukraina og energikrise igjen i Europa har ført til at forslaget har havnet et stykke ned i byråkrati-bunken i Brussel.

– Noe herk

At vi må justere klokka engasjerer også regjeringen.

– Mange skiftarbeidere, småbarnsfamilier og bønder synes klokkestilling er noe herk, men vi gjør det for å ha samme tid som våre naboland. Heldigvis har selve stillingen blitt langt enklere med digitale klokker som stiller seg selv, sier næringsminister Cecilie Myrseth (Ap) i en pressemelding.

Hun mener det er praktisk for oss at vi følger praksisen hos nabolandene. Så får tiden avgjøre om EU etter hvert går inn for en justering og avvikler ordningen.

Til helgen må du altså forberede deg: Ved innføring av sommertid om våren stilles klokka én time fram, og den stilles én time tilbake når man går tilbake til normaltid om høsten.

Så gjelder det å sjekke klokkene. De fleste mobiler, datamaskiner og ringeklokker justerer seg automatisk i dag. Men ta en kontroll likevel.