Nå møtes det nye Stortinget – yngre enn noen gang, men fortsatt mannsdominert

Bildet er fra sist gang stortinget samlet seg for første gang etter valget i 2021. Torstein Bøe / NTB

Onsdag kl. 13 blir det navneopprop på Stortinget når de nye representantene trer sammen for første gang. Det ligger an til fire friske år på Stortinget, med en mindretallsregjering som er avhengig av støtte fra hele fire partier.

Her er litt fakta om de som nå møter på Stortinget:

Snittalderen er på drøye 45 år.

Yngst er stortingsrepresentantene til MDG og KrF, som i snitt er rundt 42 år gamle, mens Senterpartiet, SV og Fremskrittspartiet er eldst med en alder på 47–48 år i snitt.

Aldersforskjeller

Stortingets tre yngste representanter er:

Frøya Skjold Sjursæther (19) fra Hordaland (MDG)

Hashim Abid (21) fra Østfold (Ap)

Joakim Myklebost Tangen (23) fra Møre og Romsdal (Frp)

De tre eldste er:

Morten Kolbjørnsen (67) fra Hedmark (Frp)

Jonas Gahr Støre (65) fra Oslo (Ap)

Hans Andreas Limi (65) fra Akershus (Frp)

Støre fortsetter som statsminister, og møter derfor ikke i Stortinget som representant de neste fire årene. I snittberegningene har vi likevel tatt utgangspunkt i de som er valgt inn til Stortinget og ikke vararepresentantene.

Mannsdominert

59,2 prosent av stortingsrepresentantene de neste fire årene er menn, mens 40,8 prosent er kvinner.

Den skjeveste skjønnsfordelingen har SV. Lars Haltbrekken fra Sør-Trøndelag er eneste SV-mann i stortingsgruppa, og sitter sammen med åtte SV-damer.

Også MDG har en høy kvinneandel. De seks kvinnelige MDG-representantene utgjør 75 prosent av stortingsgruppa på åtte.

På den andre siden av spekteret har Senterpartiet lavest kvinneandel, med 22,2 prosent kvinner i Stortingsgruppa. Kjersti Toppe og Maren Grøthe er de enste kvinnene blant de ni Sp-representantene.

Også Frp og KrF skiller seg ut som nokså mannsdominerte, med henholdsvis 23,4 og 28,6 prosent kvinner.

Rekordmange med ikke-vestlig bakgrunn

Tolv av de nyvalgte på Stortinget har ikke-vestlig bakgrunn. Det er rekordmange.

Den forrige rekorden på elleve representanter stammer fra forrige periode, der det var elleve representanter med ikke-vestlig bakgrunn. Noen representanter, deriblant Rødts Mimir Kristjansson, har også bakgrunn fra et annet vestlig land.

Blant representantene med ikke-vestlig bakgrunn, er nåværende stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap), Venstre-nestleder Abid Raja og kulturminister Lubna Jaffery (Ap), som er innvalgt fra Hordaland.

Superveteran Solberg

Den desidert mest erfarne stortingspolitikeren i neste periode er Høyre-leder Erna Solberg.

Ved slutten av fireårsperioden vil hun ha vært valgt inn på stortinget sammenhengende i 40 år – mer enn noen annen i etterkrigstiden.

Solberg ble valgt inn for første gang som 28-åring i 1989. Nå er hun 64 år, og har dermed vært innvalgt på Stortinget over halve livet.

Nye fjes

Inn på Stortinget kommer også flere nye fjes. Her er noen av dem:

Frøya Skjold Sjursæther (19) fra Hordaland blir landets yngste stortingsrepresentant i det som ble et historisk valg for MDG, som for første gang kom over sperregrensen.

Hashim Abdi (21) var tredjekandidat for Østfold Arbeiderparti og blir stortingets nest yngste. Han er av somalisk opprinnelse, og foreldrene kom som flyktninger til Norge på slutten av 1990-tallet.

48 år skiller den yngste og eldste representanten, som er Morten Kolbjørnsen (67) fra Frp i Hedmark.

Kolbjørnsen er oberst og har jobbet hele sitt yrkesliv i Forsvaret. Han har blant annet vært sjef for panserbataljonen i Nord-Norge og tjenestegjort i Bosnia, Afghanistan og Irak, ifølge Hamar Arbeiderblad.

Ny maktbalanse

Stortingsgruppene til de ulike partiene har også endret seg siden sist. Høyre og Senterpartiet er kraftig krympet og møter nå med henholdsvis 24 og 9 representanter, mens Frp har vokst kraftig stiller med 47 stortingsrepresentanter.

Her er hele fordelingen av representanter (endring fra sist periode i parentes):

Arbeiderpartiet: 53 (+5)

Frp: 47 (+26)

Høyre: 24 (-12)

SV: 9 (-4)

Senterpartiet: 9 (-19)

Rødt: 9 (+1)

MDG: 8 (+5)

KrF: 7 (+4)

Venstre: 3 (-5)

Pasientfokus satt med én representant på Stortinget i forrige periode, men er nå ute.