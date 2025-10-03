Nå legger de den store kabalen på Stortinget

Alt er klart i Høyre, MDG og Sp, men fortsatt legges stortingskabal for harde livet i både Rødt, Ap, SV, Venstre og Frp. 

De 169 nyvalgte stortingsrepresentantene hadde sin «første skoledag» på Stortinget 1. oktober. Nå skal de plasseres i «klasser».

– Jeg gleder meg til å fortsette i Stortingets energi- og miljøkomite. Det er en viktig komitè for meg, og det er en viktig komitè for Rødt, skriver Rødts nestleder Sofie Marhaug på sin Facebook-profil fredag.

Fra før har hennes samboer og partifelle Mímir Kristjánsson sagt til Stavanger Aftenblad at han blir medlem i finanskomiteen og dermed blir Rødts finanspolitiske talsperson og dessuten partiets utsendte når de nå for første gang skal forhandle om budsjetter og saker med Ap, SV, MDG og Senterpartiet. 

