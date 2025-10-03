Nå kommer Amy – slik sikrer du deg mot stormen

Meteorologene har sendt ut rødt varevarsel om vind langs kysten fra Horten til Kristiansand. Illustrasjonsfoto: Jan Kåre Ness / NTB

Lavereliggende områder på Sør- og Østlandet fra Agder, til sør i Buskerud er spesielt utsatt. Det er av den grunn utstedt oransje farevarsel i disse områdene, kommer det fram i en pressemelding fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Meteorologene har i tillegg sendt ut rødt farevarsel for vindkast langs kysten fra Horten til Kristiansand. Varslene gjelder fra og med natt til lørdag.

Det varsles også fare for flom på gult nivå for større områder av Sør-Norge. Gult farevarsel er også sendt ut for jord- og flomskredfare i deler av Buskerud og Vestfold, i tillegg til store deler av Telemark.

Råder mot kjøring

Torsdag gikk Vegvesenet ut og ba folk om å tenke grundig over om de virkelig trenger å bruke bilen – selv om det er midt i høstferien.

– Vurder nøye om reisen bør og kan gjennomføres, sa avdelingsdirektør Svenn Egil Finden.

Også fagsjef Lill Cecilie Bjørndal Klementsen i Frende forsikring anbefaler å la bilen stå.

– Du kan fort møte på stengte broer, løse ting i bevegelse eller trær i veibanen. Så sjekk om det er nødvendig å reise, eller om du kan utsette det de verste timene, sier hun i en pressemelding.

Advarer mot vind

Ifs skadesjef for eiendomsskader, Benedicte Veum, er bekymret for beredskapen i de berørte områdene.

– På Vestlandet og i Nord-Norge er folk vant med hard vind og storm på denne tiden av året, og de har dermed god rutine med å ta forholdsregler. Nå kan folk og områder som har mindre erfaring med slikt stormuvær, bli rammet, sier hun i en pressemelding.

Veum advarer spesielt mot løse gjenstander som kan bli tatt av vinden.

– Vi vet av erfaring at hagemøbler, partytelt og trampoliner er utsatt. I en tidligere storm ble tre personbiler – hos naboen – ødelagt av en flygende trampoline, forteller hun.

Unngå fuktskader

Sikre alt som kan sikres, råder kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen i Tryg Forsikring i en pressemelding.

– Spesielt de som bor i Agder, Vestfold og Telemark, samt i høyden østafjells, bør sørge for å sikre gjenstander samt se til at takrenner ikke er tette, sier han.

Brandeggen advarer også om at stormen kommer til å ta med seg mye nedbør og regn.

– Tette takrenner er en klassiker, og når vannet renner over kanten og ned langs veggen, får vi raskt råte og fuktskader, sier Brandeggen.

Øker beredskap

Kommunikasjonssjef Bjarne Aani Rysstad i Gjensidige viser til hundrevis av rapporterte skader ved det forrige uværet. Han frykter at Amy kan forårsake mange nye skader.

– Vi oppfordrer alle til å sikre eiendom og følge med på lokale værvarsler, sier Rysstad i en pressemelding.

Både If og Gjensidige øker beredskapen. If opplyser at de har satt skadeapparatet sitt i beredskap, og Gjensidige har 150 ansatte i beredskap for å bistå rammede kunder.

Forsikringsselskapenes råd: