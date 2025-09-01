Nå flyttes vikingskipene til nytt museum: – Siste seilas

Det 1200 år gamle Osebergskipet skal flyttes. Men det skjøre og porøse treverket gjør flytteprosessen til en særdeles krevende ingeniøroppgave. Slik kommer det til å se ut i det nye museet. Foto: Vikingtidsmuseet / Ralph Appelbaum Associates & Tamschick Media / Space / Handout / NTB

– Jeg syns faktisk det er ganske rørende å tenke på at det nå skal ut på sin siste seilas, sier direktør Aud V. Tønnessen for Vikingtidsmuseet til NTB.

Hovedingrediensen i et av norgeshistoriens mest komplekse flyttelass er flyttingen av det 1200 år gamle Osebergskipet – selve kronjuvelen i den norske vikingarven.

Onsdag i neste uke skal det skjøre vikingskipet flyttes for første gang på 99 år. Ferden går fra det gamle Vikingskiphuset, som stengte dørene i 2021, til det nye Vikingtidsmuseet, som er bygget vegg i vegg med det gamle.

– Den aller siste seilasen til skipet var jo egentlig gravferden. Så ble det gravd ut, fraktet til universitetshagen i Oslo sentrum og deretter ut til Bygdøy, hvor det har stått siden, sier Tønnessen.

– Nå blir det et historisk flytt. Det er et skip som har vært med på veldig mye, og som har fått et etterliv som gir meg frysninger å tenke på.

Inne i denne kassen venter Osebergskipet på å bli flyttet. Onsdag i neste uke skal det skjøre gamle vikingskipet flyttes i en kompleks flytteoperasjon som krever ingeniørkunst i ypperste klasse. Foto: Statsbygg / Handout / NTB

Nøye planlagt, men ikke risikofritt

Flyttingen har vært nøye planlagt i ti år. Det nye bygget, som nå er ferdig i sin grunnform, er spesialdesignet nettopp for å tilrettelegge for den komplekse operasjonen. Forutsetningene var ganske annerledes sist vikingskipene ble flyttet.

– Da var tilstanden deres bedre, og de ble flyttet på en måte som i dag ville være helt utenkelig. På traktor, på skinner og flåte, sier Tønnessen.

Osebergskipet skal denne gangen bli løftet opp i en svær vibrasjonsbeskyttet kasse. En kranbane i taket som er støttet opp av enorme stålrigger, skal frakte skipet den rundt 100 meter lange ruten. «Seilasen» vil kun bevege seg noen få centimeter i minuttet fram til skipet så senkes ned til sin siste havn. Og det er gjort grundige tester i forkant.

– Men uansett hvor mye testing vi gjør, vil det alltid være en risiko knyttet til dette, sier museumsdirektøren, som røper at det er stor spenning knyttet til flyttingen:

– Jeg kommer nok til å sove litt dårlig når vi nærmer oss og veldig lettet når det er over.

I 1926 ble Osebergskipet dyttet på skinner gjennom Oslos gater av gardister. Foto: Vikingtidsmuseet / Handout / NTB

– Ville endt i kollaps

Men risikoen ville vært langt større ved å la skipene bli stående i det gamle museet slik de har stått de siste 100 årene. Forskere har i lang tid slått alarm om skipenes tilstand og forvitring.

Museet ville risikert å måtte stenge dørene for å kunne bevare skipene for ettertiden, forklarer Tønnessen.

Det gamle museet var i sin tid beregnet på rundt 40.000 besøkende i året – men mot slutten var det nær 600.000 årlige besøkende.

– Det var en enorm belastning rundt skipene, bare i kraft av fuktigheten mennesker avgir gjennom pust, og selvfølgelig vibrasjoner ved at så mange trampet rundt skipene, sier hun.

– Man ser på skipene at det er spor av sprekker, og at de synker sammen. Det ville til slutt endt i kollaps. Nå kommer de inn i et klimasikret bygg, hvor de også blir skjermet for vibrasjoner.

Over 5000 gjenstander skal stilles ut i det nye museet for å fortelle hele vikinghistorien sammen med vikingskipene. Foto: Vikingtidsmuseet / Ralph Appelbaum Associates & Tamschick Media / Space / Handout / NTB

Åpner dørene i 2027

I tur og orden skal også de andre skipene gjennom lignende flytteprosesser. Gokstadskipet skal etter planen flyttes innen november, og Tuneskipet i slutten av mai neste år. Da skal også de skjøre viking-sledene være på plass.

Det skal altså ta ni måneder å få de skjøreste vikingskattene i hus. Deretter begynner prosessen med å hente inn de drøyt 5000 vikinggjenstandene som sammen med skipene skal fortelle historien om norsk vikingtid. Dørene åpner etter planen i 2027.

– Blir det litt feiring underveis når de ulike flyttingene har gått bra og man kan puste lettet ut?

– Jeg tror det kommer til å bli mange feiringer. Jeg opplever at det er mye ro rundt flyttingen nettopp fordi man gjør så mange tester og jobber så grundig. Fra museets side har vi holdt på med dette i 10–15 år. Det har vært jobbet systematisk, både fra oss, fra Statsbygg og fra entreprenørene. Så jeg tror det blir både kake og bobler – vi kommer til å feire for hver milepæl. Og det er det god grunn til.

Osebergskipet slik det nå står og venter inne i kassen, som er spesialdesignet for å skjerme det skjøre skipet fra vibrasjoner. Foto: Vikingtidsmuseet / Handout / NTB

Oppe i taket langs denne kranbanen skal skipet flyttes i en hastighet på noen centimeter i minutter for å sikre en skånsom reise. Det er snakk om mange titalls tonn med stål involvert. Foto: Vikingtidsmuseet / Handout / NTB

Det er gjennomført en rekke testflyttinger i forkant for å forsikre at alt er i orden. Her er en testrigg heist ned der Osebergskipet skal stå. Foto: Statsbygg / Handout / NTB

Det er ingeniørarbeid i ypperste klasse som må til for å gjennomføre den komplekse flytteprosessen. Foto: Vikingtidsmuseet / Handout / NTB

Det nye museet er nå ferdig i sin grunnform. Her er et rykende ferskt dronebilde som viser det gamle Vikingskiphuset med det nye påbygget som står vegg i vegg. Foto: Statsbygg / AF Gruppen / Handout / NTB