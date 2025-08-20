Nå finnes ikke NRKs tekst-TV mer

I 1998 kunne reisende og andre interesserte holde seg oppdatert på ankomster og avganger på Oslo lufthavn ved hjelp av NRKs tekst-TV. Arkivfoto: Bjørn Sigurdsøn / NTB NTB

NRK kunngjorde avgjørelsen i juni i år, men understreket samtidig at all informasjon som til nå har vært tilgjengelig på tekst-TV, også er tilgjengelig på deres nettsider.

Tekst-TV kom i 1983, og nå, 42 år senere, er det altså slutt.

– De siste årene har tjenesten blitt stadig vanskeligere å holde ved like for NRK, og det har ført til mange tekniske feil. Faren for flere alvorlige feil gjør at NRK velger å avvikle tjenesten, skrev NRK selv.

Flere andre medier har også lagt ned sin tekst-TV, deriblant TV 2, som la ned tekst-TV i 2017. I 2019 sluttet leverandøren Get å tilby tekst-TV på nye dekodere.

Da tekst-TV kom, var det det første mediet som ikke var avhengig av faste tidspunkter for sending og publisering, skrev NRK i anledning tekst-TVs 40-årsjubileum i 2023.






