Nå er det slutt for gruven på Svalbard: – En skandale!

– Jeg synes rett og slett det er en skandale, sier gruveelektriker og leder for gruveklubben i Store Norske, Rune Mjelde, om avgjørelsen om å stenge gruven.

Mandag tok han imot kong Harald og dronning Sonja i Gruve 7 i Longyearbyen, for å kjøre dem inn i den mørke kullgruva.

Leder for gruveklubben i Store Norske Rune Mjelde er takknemlig over den anerkjennelsen kongeparet viser gruvearbeiderne ved å komme på besøk, men mener avgjørelsen om å legge ned Gruve 7 på Svalbard. 30. juni stenges Norges siste kullgruve og et stykke industrihistorie er over. Foto: Cornelius Poppe / NTB

– Jeg er takknemlig over den anerkjennelsen de viser gruvearbeiderne ved å faktisk komme og besøke oss og se på vår verden. Det er en stor anerkjennelse, og det blir meget godt mottatt av oss som jobber her, sier han.

Gruvearbeiderne satte pris på besøk av Kong Harald og dronning Sonja mandag. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Vemodig og lei

Stemningen i gruven beskrives som vemodig og lei.

I 109 år har statseide Store Norske drevet kullgruver på Svalbard, noe som har vært viktig for sysselsetting, bosetting og suverenitetshevdelse på Svalbard.

Gruvebilene linet opp utenfor Gruve 7 på Svalbard. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Men 30. juni er det slutt. Da hentes etter planen det siste kullet ut av fjellet, og så starter arbeidet med å rydde opp.

Mjelde sier at de ansatte synes det er en feil avgjørelse.

– Både med tanke på at det produktet vi leverer, er meget etterspurt i industrien, og den situasjonen vi er i nå for gruvearbeiderne. I alle år har de stått for et stabilt familiesamfunn her oppe. Hvem skal ta seg av det nå, spør han.

Rester etter tidligere gruvedrift langs Sarkofagen i Longyearbyen på Svalbard. I 109 år har Store Norske drevet gruver på Svalbard, men nå er det slutt. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Snart tom

Det er statseide Store Norske som har besluttet å legge ned gruven. Styreleder Annette Malm Justad begrunner det først og fremst med at gruven snart er tom.

– Men det finnes vel andre steder på Svalbard med forekomster?

– Det gjør det, men også de har dårlig kvalitet på kullet. Det er ekstremt dyrt å ta fram. Samtidig som kull er ikke et produkt som er lettsolgt i dagens verden. Vi må ta innover oss at verden er i ferd med å ønske seg fornybar energi, sier hun til NTB.

– Og så er det jo slik at prisene på kull i perioder har vært mye lavere enn det koster for oss å produsere her. Slik at det har ikke vært mulig å få det til å gå rundt.

Styreleder Annette Malm Justad i Store Norske. Gruve 7 i Longyearbyen på Svalbard legges ned. 30. juni stenges Norges siste kullgruve og et stykke industrihistorie er over. Mandag ettermiddag kom kong Harald og dronning Sonja på besøk til gruven som drives av selskapet Store Norske. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Gir ikke opp håpet

Gruvearbeider Svein Jonny Albrigtsen, som også er leder i Svalbard Ap, mener nedleggelsen bærer preg av symbolpolitikk.

Han er ikke uten videre enig i at det er dårligere kvalitet på kullet som er igjen.

– Det gjenstår å se. Det må gjøres mer avdekning og undersøkelse. Det er bare viljen det står på, tenker jeg. Hvis nasjonen Norge bestemmer at vi skal drive med å ta ut kull her for å ha norsk tilstedeværelse, så blir det , sier han.

Gruvearbeider Svein Jonny Albrigtsen, som også er leder i Svalbard Ap, mener nedleggelsen av Gruve 7 bærer preg av symbolpolitikk. Arkivfoto: Ole Berg-Rusten / NTB NTB

Og han har ikke gitt opp kampen.

– Jeg har opplevd mye siden jeg begynte her i 1985. Det har vært nedleggingstruet flere ganger, men plutselig er det ny politikk. Så ting kan skje, sier han.

Stortingsflertall stadfestet dødsdommen

På Stortinget foreslo Frp i fjor høst å videreføre gruvedriften. Ingen andre partier stemte for. Etter at Senterpartiet gikk ut av regjering, har også de kjempet for å videreføre gruvetradisjonen på Svalbard. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum kaller avgjørelsen om nedleggelse for uklok og et feilsteg.

Han peker på den sikkerhetspolitiske situasjonen.

– Det norske miljøet på Svalbard blir mindre, og det er stikk i strid med målet vi i Senterpartiet, og den norske regjeringen har om å øke den norske tilstedeværelsen på Svalbard.

– Men hvorfor gjorde dere ikke noe med det i regjering?

– Hadde det vært opp til Senterpartiet alene, ville vi gjort om på det, for vi mener driften burde fortsette, sier han. Frps Marius Arion Nilsen mener at nedlegging av kullgruva er helt uforståelig i dagens urolige verden. – Det er enda ikke for sent for regjeringen å snu, vi håper virkelig de forstår alvoret og reverserer beslutningen om å stenge gruvedriften, sier han til NTB.

Stemningen var munter da Kong Harald og dronning Sonja var på besøk inne i gruve-dypet. Men mange av arbeiderne uttrykker vemod over at det snart er slutt på driften. Foto: Cornelius Poppe / NTB

– Arbeidsledige alle mann

I dag er det rundt 60 ansatte i gruve 7. De er Norges siste kullgruvearbeidere.

Tillitsvalgte Rune Mjelde tror mange av dem forsvinner tilbake til fastlandet når det er over. Selv er han ikke helt sikker på hva han vil gjøre.

Han har jobbet i Store Norske siden 2011.

– Jeg blir med en liten stund videre for å gjøre det her ferdig og være med på ryddinga, men så får vi nå se. Det varer i maks halvannet år, og hvis ikke det har skjedd noe da, så er vi arbeidsledige alle mann, sier han.