Nå endres reglene for legeattest for elever

Leder Nils Kristian Klev i Allmennlegeforeningen er imidlertid ikke helt fornøyd. Han er skeptisk til konsekvensene mot slutten av skoleåret.

– Det er fint at de gjør noe, og så skulle vi gjerne sett at de fjernet attestkravet helt. Det man gjør, er et skritt i riktig retning, men i verste fall kan man utsette problemet til nærmere våren, mens man nå har tatt det unna fortløpende, sier Klev til Dagens Medisin.

Grensen for 10 prosent fravær skal gjelde samlet for hele året, ikke per semester slik som det har gjort til nå. Klev frykter derfor et rush av unge som ber om legeattest fordi de nærmer seg eller er over 10 prosent fravær i et fag mot slutten av skoleåret.

– Man kan risikere å havne i en vanskelig situasjon når man skal gjøre opp status på våren. Men det er er for tidlig å si noe fullt ut om konsekvensene av dette, sier han.

Legeforeningen og Klev vil ha ordningen med attestering helt bort.

– Vi skulle gjerne ha sett at det kommer en endring der attest for sykefravær bare er aktuelt i de få tilfellene der det er snakk om reell sykdom som krever behandling, sier Klev.

