Nå bøtter det ned igjen
– i samme område som Amy traff
Det er sendt ut gult farevarsel for regn i store deler av Østlandet. Meteorologisk institutt melder at det kan komme opptil 70 millimeter regn i døgnet.
Innenriks
– Vi har ute et gult varsel om mye regn, som gjelder på deler av Østlandet. Det er i hovedsak vest for Oslofjorden det er snakk om. Telemark og Vestfold, deler av Buskerud og helt opp til Innlandet, sier vakthavende meteorolog, Marit Berger, i Meteorologisk institutt til NTB.
Hun sier at det skal komme mye nedbør i helga.
– Da er det ventet 50 til 70 millimeter regn i løpet av 24 timer, sier Berger.
– Kjør forsiktig og rens stikkrenner
– Det er overvann, og da kanskje særlig overvann på veier, som kan føre til vanskelige kjøreforhold, sier Berger.
Hun oppfordrer folk til å tilpasse farten og kjøre etter værforholdene.
– Hvis du kan, sjekk stikkrenner og avløp, at de er renset så vannet får rent unna. Det kan hjelpe en del, sier hun.
Også Varsom.no oppfordrer folk til å rense stikkrenner og andre avløp for grus, søppel, kvist og løv.
Jord- og flomskredfare
Det er sendt ut gult og oransje farevarsel for jord- og flomskred flere steder på Østlandet. Det gjelder områder i Telemark, store deler av Buskerud og noen deler av Innlandet.
«Flere skredhendelser ventes. Noen kan få store konsekvenser. Utsatt bebyggelse kan bli berørt», skriver Varsom.no i varselet for kommunene i Innlandet, som ligger på oransje nivå.
Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring, er spesielt utsatt for flom- og jordskred.
Faren for flom og jordskred er størst fra fredag kveld til lørdag morgen.
Ikke ekstremvær
– Det er mindre nedbør ventet i den situasjonen enn det var under Amy, sier Berger.
Under ekstremværet Amy var det rødt farevarsel flere steder, det er i andre enden av skalaen til Meteorologisk institutt, opplyser hun.
Berger sier imidlertid at det ser ut som om områder som fikk mye regn ved Amy, også vil få mye regn i helga.
– Nå er det vel muligens litt lenger nord, sier hun.