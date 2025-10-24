Nå bøtter det ned igjen

Det er ventet mye regn fredag, og det er sendt ut farevarsel for flom, mye regn og jord- og flomskredfare flere steder i landet. Foto: Skjermdump fra Yr.no / NTB

– Vi har ute et gult varsel om mye regn, som gjelder på deler av Østlandet. Det er i hovedsak vest for Oslofjorden det er snakk om. Telemark og Vestfold, deler av Buskerud og helt opp til Innlandet, sier vakthavende meteorolog, Marit Berger, i Meteorologisk institutt til NTB.

Hun sier at det skal komme mye nedbør i helga.

– Da er det ventet 50 til 70 millimeter regn i løpet av 24 timer, sier Berger.

– Kjør forsiktig og rens stikkrenner

– Det er overvann, og da kanskje særlig overvann på veier, som kan føre til vanskelige kjøreforhold, sier Berger.

Det er meldt mye regn denne helga. Foto: Javad Parsa / NTB

Hun oppfordrer folk til å tilpasse farten og kjøre etter værforholdene.

– Hvis du kan, sjekk stikkrenner og avløp, at de er renset så vannet får rent unna. Det kan hjelpe en del, sier hun.

Også Varsom.no oppfordrer folk til å rense stikkrenner og andre avløp for grus, søppel, kvist og løv.

Jord- og flomskredfare

Det er sendt ut gult og oransje farevarsel for jord- og flomskred flere steder på Østlandet. Det gjelder områder i Telemark, store deler av Buskerud og noen deler av Innlandet.

«Flere skredhendelser ventes. Noen kan få store konsekvenser. Utsatt bebyggelse kan bli berørt», skriver Varsom.no i varselet for kommunene i Innlandet, som ligger på oransje nivå.

Meteorologene oppfordrer bilister til å kjøre etter værforholdene. Foto: Lise Åserud / NTB

Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring, er spesielt utsatt for flom- og jordskred.

Faren for flom og jordskred er størst fra fredag kveld til lørdag morgen.

Ikke ekstremvær

– Det er mindre nedbør ventet i den situasjonen enn det var under Amy, sier Berger.

Under ekstremværet Amy var det rødt farevarsel flere steder, det er i andre enden av skalaen til Meteorologisk institutt, opplyser hun.

Berger sier imidlertid at det ser ut som om områder som fikk mye regn ved Amy, også vil få mye regn i helga.

– Nå er det vel muligens litt lenger nord, sier hun.