Munnhoggeri mellom Solberg og Listhaug to uker før valget

Erna Solberg kjemper om mange av de samme stemmene som Fremskrittspartiet og Sylvi Listhaug. Høyre-lederen mener Listhaug går for langt i sine valgløfter.

Høyre-leder Erna Solberg og Frp-leder Sylvi Listhaug kjemper om stemmene.

– Frp lover for mye. Høyre vil aldri love alt til alle på én gang, og vi skal holde det vi lover, sier Solberg i et intervju med VG.

Solberg mener de er mer tydelige og konkrete i hva de vil prioritere om de får styre landet. Hun lister opp lavere skatter, kortere ventetid i helsesektoren, bedre skolekarakterer og mindre kriminalitet.

– Så mener jeg vi har et bedre og bredere lag med mer erfaring enn den Sylvi har, som er styringsdyktig og som derfor bør lede an i en borgerlig regjering.

Fremskrittspartileder Sylvi Listhaug reagerer negativt når hun konfronteres med kritikken fra hennes foretrukne samarbeidspartner på borgerlig side.

– Med 16 dager igjen til det som blir et svært jevnt valg der all innsats på ikke-sosialistisk side bør rettes inn mot vår felles motstander i Arbeiderpartiet, er det merkelig at Høyre nok en gang bruker tid og krefter på å kritisere Frp, sier hun til avisen.

– Enda mer oppsiktsvekkende er det at Høyres kritikk av Frps løsninger om å kutte skattene og redusere avgifter for vanlige folk høres ut som et ekko av skremmekampanjen vi ser fra Ap.

