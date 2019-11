Moxnes om Hauglies redegjørelse: – Hoppet over viktige momenter hun burde svart tydeligere på

– Anniken Hauglie holdt en omfattende redegjørelse, men hoppet over viktige momenter hun burde svart tydeligere på, sier Moxnes etter arbeids- og sosialministerens redegjørelse om den mye omtalte Nav-skandalen i Stortinget tirsdag.

Rødt-lederen vil blant annet ha svar på hvorfor det gikk to uker fra Nav tok kontakt og «den store alarmen» gikk i departementet 30. august, til det første møtet ble holdt 13. september.

– Hvordan kan dette ha tatt så lang tid? Hva foretok Hauglie seg mellom 30. august og midten av september for å forsikre at mennesker ikke ble dømt og sittende i fengsel på feilaktig rettsgrunnlag?

I debatten viste Moxnes til at siste dom ble avsagt i midten av september og at mennesker satt fengslet så sent som i oktober og først ble løslatt i slutten av forrige uke.

– Vi har innkalt Anniken Hauglie til spørretimen i morgen, og vi vil følge opp fortsatt ubesvarte spørsmål der, sier Moxnes og legger til:

– Mistillit er ikke noe vi vurderer for mistillitens skyld, men alvoret i denne saken har ikke blitt noe mindre. Statsrådens ansvar og handlinger er fortsatt ikke tilstrekkelig klargjort. Derfor er mistillit fortsatt på bordet.

