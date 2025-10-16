Motstand mot soldater i USAs gater: – Presidenten er mye mektigere

Californias nasjonalgarde holdt vakt i Los Angeles i juni måned. FOTO: Eric Thayer / AP Photo / NTB

Donald Trump bruker stadig oftere soldater i amerikanske byer. Det kjempes i rettsvesenet om hvor de juridiske grensene går.

– Vi kommer åpenbart til å rettsforfølge dette i aller største grad. Vi mener at vi har myndighet til å sørge for trygghet for borgerne i hele USA, men spesielt i Chicago.