Det er lange køer på Øresundboren pga av fare for at motorvei kan kollapse. Foto: Johan Nilsson/NTB

– Veiens fundament holder på å bli skylt bort og veien kan sprekke, sier Henrik Stormer ved København-politiet til Ritzau.

Danske myndigheter beskriver det hele som en usedvanlig hendelse, og køene har begynt å hope seg opp på Øresundsbroen som ligger like i nærheten og går over til Sverige.

– Folk har begynt å forlate bilene sine og gå i kjøreretningen, forteller én person til Sydsvenskan.

Øresundbroen er stengt for trafikk mot Danmark, melder Danmarks Radio.

Også på dansk side er det meldinger om at folk begynte å forlate bilene. Danske DR viser bilder av mennesker som går langs veien mot flyplassen med koffertene sine.



Det kan være snakk om grunnvann som kommer opp av jorden, sier Kim Agersø Nielsen, teknisk sjef i det statlige infrastrukturselskapet Sund & Bælt.

– Hele motorveien er gravd ned, så det kan være grunnvann, sier han.

Når veien igjen blir åpnet, er uklart, men først må bæreevnen måles, melder Danmarks Radio.