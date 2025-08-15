Møtet mellom Trump og Putin kan bli langvarig

USAs president Donald Trump (t.h.) og Russlands president Vladimir Putin (t.v.) møtes fredag i Anchorage i Alaska. Dette bildet er fra da de to møttes i Hamburg i 2017. Foto: AP / NTB

De to presidentene skal etter planen møtes klokka 21.30 norsk tid, er det tidligere opplyst.

– Dere kan forvente at møtet minst vil vare i seks-sju timer, sier Peskov til statlig russisk TV.

Sist de to presidentene møttes, var i Helsingfors i 2018, og møtet den gang varte i to timer.

Det hvite hus har tidligere opplyst at Trump og Putin skal møtes på tomannshånd, bare med tolker til stede.

Ifølge det russiske nyhetsbyrået RIA vil imidlertid flere delta under samtalen.

Arbeidslunsj

De to lands delegasjoner skal også ha en arbeidslunsj sammen, er det tidligere opplyst.

Trumps delegasjon teller blant andre utenriksminister Marco Rubio, handelsminister Howard Lutnick, finansminister Scott Bessent og CIA-direktør John Ratcliffe.

Putin har ifølge BBC med seg utenriksminister Sergej Lavrov, forsvarsminister Andrej Belousov, sin nære rådgiver Jurij Usjakov og finansminister Anton Siluanov.

Mer enn Ukraina

Sjefen for Russlands statlige investeringsfond, Kirill Dmitrijev, er også med i Putins følge, og ifølge ham vil møtet i Anchorage dreie seg om mer enn krigen i Ukraina.

Ifølge Dmitrijev vil alle sider ved forholdet mellom USA og Russland bli tema, og målet er å bedre forholdet mellom de to land, ikke bare økonomisk.

Det samme ble understreket av Usjakov torsdag.

– Stoler på Amerika

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har tidligere omtalt møtet i Anchorage som «dødfødt», men modererte fredag språkbruken noe.

– Det er på tide å avslutte krigen, og de nødvendige skritt må bli tatt av Russland. Vi stoler på Amerika, skriver Zelenskyj på Telegram og X.

Peskov understreket torsdag at det fra russisk side ikke er planer om å undertegne noen avtale.

Nytt møte

Trump har omtalt møtet som en forberedelse til neste møte der også Zelenskyj vil bli invitert med.

– Alt jeg ønsker i morgen er å legge til rette for det neste møtet, som bør finne sted raskt. Jeg vil gjerne se at det skjer, kanskje i Alaska, sa han torsdag.

– Det blir et møte mellom president Putin, president Zelenskyj, meg selv, og kanskje vi også tar med noen europeiske ledere. Eller kanskje ikke, la Trump til.

– Et slikt møte kan resultere i en effektiv løsning, sa Zelenskyj fredag.