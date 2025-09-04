Motedesigneren Giorgio Armani er død

Giorgio Armani poserer sammen med modeller når vår- og sommer-kolleksjonen hans ble presentert på moteuken i Milano i september 2018. Arkivfoto: Luca Bruno / AP / NTB NTB

Armani hylles som mannen som revolusjonerte moteverdenen med ustrukturerte, avslappede kreasjoner. Armanis eget selskap skriver i en uttalelse at Il Signor Armani, som han ble kalt, døde med sine kjære rundt seg.

– Med uendelig sorg kunngjør Armani Group at selskapets grunnlegger og utrettelige drivende kraft, Giorgio Armani, har gått bort, heter det i uttalelsen.

Armani hadde vært syk en tid og måtte i juni for første gang droppe selskapets show på moteuken i Milano, selv om han jobbet og hadde full kontroll over sitt motehus helt til det siste.

Fattig bakgrunn

Han ble født i Piacenza i Nord-Italia i en fattig familie. Selskapet som bar hans navn, ble stiftet i 1974 etter at han i mange år hadde arbeidet som designer for Nino Cerruti.

Han er kjent for en moderne, minimalistisk, nesten androgyn stil, både for menn og kvinner, med en avslappet eleganse. Få har påvirket moten mer enn ham, både eksklusiv haute couture og den rimeligere kleslinjen Emporio Armani.

Han sto for design ikke bare av klær, men også vesker, briller og tilbehør og parfymer, og til og med interiørdesign, sjokolader og blomster, og sto bak italienske landslagsdrakter både i OL og fotball.

Hollywood og Oscar

Armani skapte blant annet også klærne i filmen «American Gigolo» (1980), der Richard Gere spiller en gigolo som lever et luksusliv med en garderobe full av Armani-klær, og «Wolf of Wall Street».

Sammen med blant andre Yves Saint-Laurent var Armani en av de viktigste moteskaperne de siste 50 årene.

Han har også designet jeans og har skapt klær til mange filmstjerner, blant annet under Oscar-tildelingene, der han kledde menn i elegante dresser og kvinner i glitrende kjoler.

Motehuset hans med 600 butikker over hele verden, og tilhørende hoteller, klubber og barer, med over 9000 ansatte, er i dag verdt over 10 milliarder dollar, og Armani selv er ifølge Forbes blant verdens 200 rikeste milliardærer.