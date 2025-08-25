Mot rekord i forhåndsstemmer: – Det er nok framtiden, tror valgforsker

Slik så det ut ved valgboden ved Oslo S noen dager før valgdagen i 2021. Iveren etter å forhåndsstemme fortsetter i år. FOTO: Terje Pedersen, NTB

560.804 forhåndsstemmer var registrert per 24. august. Flere enn 551.525 av disse er ordinære forhåndsstemmer og 9.279 såkalte tidligstemmer.

I 2021 mottok Valgdirektoratet flere enn 1,6 millioner forhåndsstemmer totalt.

– Det ligger helt klart an til rekord i forhåndsstemmer. Det siste jeg så var en relativ økning på i underkant av 40 prosent sammenliknet med samme tidspunkt i 2021. Det er en kraftig økning, og det er nok helt sikkert at det uansett blir et større antall forhåndsstemmer i år enn for fire år siden, sier valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning.