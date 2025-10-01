Moskeer og synagoger skjendet i Paris – kobles til utenlandsk etterretningstjeneste

Russisk etterretning mistenkes for å ha stått bak skjending av moskeer og synagoger i Paris, trolig i et forsøk på å skape uro. AP / NTB

Nå viser det seg at det er de samme som kan ha stått bak alt dette.

Mandag ble elleve personer pågrepet i Serbia, anklaget for å ha skjendet jødiske og muslimske steder både i Frankrike og Tyskland. Ni av dem ble varetektsfengslet.

Ifølge det serbiske innenriksdepartementet skal de elleve ha «handlet etter instrukser fra en utenlandsk etterretningstjeneste».

Hvilken etterretningstjeneste det er snakk om, er ikke kjent, men Serbia er kjent for å ha et nært forholdt til Russland.

Grisehoder

I forrige måned ble det funnet ni grisehoder utenfor moskeer i Paris-området, noe som skapte raseri og bekymring for økende antimuslimsk hat.

I slutten av april ble holocaustmuseet, tre synagoger og en restaurant i Paris skjendet med grønn maling.

Tre serbere er siden pågrepet og siktet i Frankrike som ledd i etterforskningen.

GRU-enhet

Franske etterforskere mistenker at en relativt nyopprettet enhet innen Russlands militære etterretningstjeneste GRU står bak, ifølge nettstedet EU Alive.

Enheten, som går under navnet Tjenesten for særlige aktiviteter (SSD), knyttes ifølge den amerikanske tankesmia CSIS til en annen enhet innen GRU, kjent som 29155. De skal ha stått bak sabotasjeaksjoner i Vesten helt siden 1960-tallet.

Russland nekter kjennskap til hendelsene i Paris.