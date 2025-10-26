Mørkets arkitekt: Stephen Miller styrer fra skyggene

Hvem er Stephen Miller, Donald Trumps visestabssjef og rådgiver, og som lenge har vært en av Trumps aller nærmeste?



– Stephen Miller er en sentral nøkkelfigur i Trumps andre administrasjon. Selv om han ikke er en del av Trump-kabinettet, opererer han som om han er det. Fingeravtrykkene hans er på mange av MAGA-vedtakene som er mest mot ytre høyre, sier Randall Stephens, professor i amerikanske og britiske studier ved Universitetet i Oslo.

Han har blitt kalt Trumps farligste mann, og skal være hjernen bak flere av Trump-administrasjonens mest kontroversielle, politiske tiltak.