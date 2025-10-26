Mørkets arkitekt: Stephen Miller styrer fra skyggene

Han har blitt kalt en nazist, hyllet rasistiske konspirasjonsteorier og skrevet Donald Trumps mørkeste taler.

Visestabsjef Stephen Miller er en av president Donald Trumps aller nærmeste.
Verden

Ylva Lie Bjerke
Ylva Lie Bjerke Journalist
Publisert
Lesetid: 5 min

Hvem er Stephen Miller, Donald Trumps visestabssjef og rådgiver, og som lenge har vært en av Trumps aller nærmeste?

– Stephen Miller er en sentral nøkkelfigur i Trumps andre administrasjon. Selv om han ikke er en del av Trump-kabinettet, opererer han som om han er det. Fingeravtrykkene hans er på mange av MAGA-vedtakene som er mest mot ytre høyre, sier Randall Stephens, professor i amerikanske og britiske studier ved Universitetet i Oslo.

Han har blitt kalt Trumps farligste mann, og skal være hjernen bak flere av Trump-administrasjonens mest kontroversielle, politiske tiltak. 

