Monsterorkanen Melissa nærmer seg Jamaica

Det brygger opp til storm i Jamaicas hovedstad Kingston. Foto: Matias Delacroix / AP / NTB

Uværet beveget seg mandag sakte over Det karibiske hav, noe sør for Jamaica.

Meteorologene frykter at orkanen Melissa vil treffe øystaten med full kraft tirsdag. Innbyggerne må forberede seg på ekstrem vind, ekstrem nedbør og store ødeleggelser.

– Jeg har vært på knærne mine i bønn, sier Jamaicas statsminister Andrew Holness.

Enda kraftigere

Melissa ble mandag oppgradert til kategori 5 – den kraftigste orkan-kategorien. Vedvarende vindstyrke på 74 meter per sekund er registrert.

En mann vasser gjennom en gate som allerede er oversvømt i Old Harbour på Jamaica, dagen før orkanen Melissa ventes å ramme øya for fullt. Foto: Matias Delacroix / AP / NTB

Til sammenligning er grensen for orkan 30 meter per sekund. Den kraftigste vedvarende vinden som ble målt i Norge under uværet Amy nylig, var på 33,7 meter per sekund.

Ifølge CNN er Melissa den kraftigste stormen som er påvist i verden så langt i 2025. Forskere som har som jobb å fly inn i orkaner for å gjøre målinger, måtte mandag avbryte et forsøk på å måle Melissa. Grunnen var helt uvanlig kraftig turbulens ved orkanens øye.

Frykter store skader

Katastrofal flom, jordskred og store skader på infrastrukturen er noe av det Jamaica har i vente hvis ikke uværet svekker seg. Ved hovedstaden Kingston varsles stormflo på opptil 4 meter.

En mann forsterker taket sitt i Kingston i forkant av orkanen Melissa. Foto: Matias Delacroix / AP / NTB

Opptil 76 centimeter nedbør ventes øst på øya. Melissa kan bli den kraftigste orkanen siden målingene av uvær begynte på Jamaica i 1851.

Orkanen ventes å bevege seg videre mot Cuba sent tirsdag og Bahamas sent onsdag. Den har allerede tatt fire menneskeliv i Haiti og Den dominikanske republikk.