Moldova: – Utenlandsk innblanding uten sidestykke

Det EU-vennlige regjeringspartiet PAS får rent flertall i nasjonalforsamlingen i Moldova, skriver NTB.

Partiet ligger an til å få 50,2 prosent oppslutning når nesten alle stemmene er telt opp. Dermed sikrer det seg over halvparten av de 101 setene i landets parlament.

Nest størst er prorussiske Patriotisk blokk, med 24,2 prosent av stemmene.