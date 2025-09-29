Moldova: – Utenlandsk innblanding uten sidestykke
– Vi har sett utenlandsk innblanding og manipulasjon uten sidestykke i dette valget, sier moldovsk journalist til Dagsavisen. Likevel vant den EU-vennlige regjeringen valget.
President Maia Sandu og hennes parti PAS vant valget i Moldova.
Foto: Vladislav Culiomza/Reuters/NTB
Verden
Det EU-vennlige regjeringspartiet PAS får rent flertall i nasjonalforsamlingen i Moldova, skriver NTB.
Partiet ligger an til å få 50,2 prosent oppslutning når nesten alle stemmene er telt opp. Dermed sikrer det seg over halvparten av de 101 setene i landets parlament.
Nest størst er prorussiske Patriotisk blokk, med 24,2 prosent av stemmene.