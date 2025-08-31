Mohammad (11) ble evakuert ut av Gaza – men hans to søstre ble nektet utreise
For å redde sin skadde sønn Mohammad (11) ut av Gaza måtte Ahlam Natatt (43) forlate sine to døtre og ektemann. – Jeg kan ikke føle glede før vi er samlet igjen, sier hun.
Mohammad (11) er et av 60 barn som er evakuert ut av Gaza til Norge.
FOTO: Christina Campo
Innenriks
Det skramler i metall mens det høyre beinet
dras litt etter det andre. Først nå, for bare en uke siden kunne 11 år gamle
Mohammad gå igjen – ett år etter at han ble skadet i Gaza.
Vi befinner oss i et lite boligkompleks i Oslo som huser fire familier fra Gaza. Inne i stua til familien Natatt er det
servert kaffe og gulrotkake. Kontrasten til et krigsrammet Gaza med hungersnød er stor. I dette fredfulle nabolaget har Ahlam (43) med sine to sønner Mohammad (11) og Adan (15) bodd siden da ankom Norge gjennom EUs medisinske evakueringsordning MEDEVAC.