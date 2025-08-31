Mohammad (11) ble evakuert ut av Gaza – men hans to søstre ble nektet utreise

Mohammad (11) er et av 60 barn som er evakuert ut av Gaza til Norge. FOTO: Christina Campo

Det skramler i metall mens det høyre beinet dras litt etter det andre. Først nå, for bare en uke siden kunne 11 år gamle Mohammad gå igjen – ett år etter at han ble skadet i Gaza.

Vi befinner oss i et lite boligkompleks i Oslo som huser fire familier fra Gaza. Inne i stua til familien Natatt er det servert kaffe og gulrotkake. Kontrasten til et krigsrammet Gaza med hungersnød er stor. I dette fredfulle nabolaget har Ahlam (43) med sine to sønner Mohammad (11) og Adan (15) bodd siden da ankom Norge gjennom EUs medisinske evakueringsordning MEDEVAC.