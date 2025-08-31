Mohammad (11) ble evakuert ut av Gaza – men hans to søstre ble nektet utreise

For å redde sin skadde sønn Mohammad (11) ut av Gaza måtte Ahlam Natatt (43) forlate sine to døtre og ektemann. – Jeg kan ikke føle glede før vi er samlet igjen, sier hun.

Mohammad (11) er et av 60 barn som er evakuert ut av Gaza til Norge.

Innenriks

Christina Campo
Publisert

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her!

Det skramler i metall mens det høyre beinet dras litt etter det andre. Først nå, for bare en uke siden kunne 11 år gamle Mohammad gå igjen – ett år etter at han ble skadet i Gaza.

Vi befinner oss i et lite boligkompleks i Oslo som huser fire familier fra Gaza. Inne i stua til familien Natatt er det servert kaffe og gulrotkake. Kontrasten til et krigsrammet Gaza med hungersnød er stor. I dette fredfulle nabolaget har Ahlam (43) med sine to sønner Mohammad (11) og Adan (15) bodd siden da ankom Norge gjennom EUs medisinske evakueringsordning MEDEVAC.

Hei
Du må ha et aktivt abonnement for å lese videre

5 uker - 5 kroner

KJØP

verden norge medevac gaza familiegjenforening evakuering nyheter
Powered by Labrador CMS